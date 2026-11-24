Cuestionar constantemente los recuerdos de la pareja, invalidar sus emociones o responsabilizarla por los malos tratos son algunas manifestaciones de la manipulación emocional que pueden presentarse en una relación y afectar la salud mental de quien las experimenta.

Una de estas formas de abuso psicológico es el gaslighting, una dinámica de manipulación en la que una persona hace que otra dude de sus propios recuerdos, percepciones y capacidad de juicio.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, María Elena Escuza Pasco, directora del Programa Académico de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, explica cómo identificar estas conductas.

¿Qué es el gaslighting y cómo se manifiesta?

El gaslighting puede instalarse progresivamente en una relación mediante la invalidación constante de las experiencias y emociones de la otra persona.

“Se manifiesta a través de microinvalidaciones constantes y la negación de hechos evidentes, conversaciones o promesas, con frases como ‘Eso nunca pasó’, o ‘Te estás inventando cosas’”, explica la especialista.

Aunque una discrepancia o discusión aislada no necesariamente constituye abuso psicológico, la repetición de estas conductas puede generar inseguridad, confusión y pérdida de confianza en el propio criterio.

Cinco señales de manipulación emocional en una relación

La especialista identifica cinco conductas de manipulación y maltrato psicológico que pueden pasar inadvertidas y coexistir con el gaslighting:

Negar hechos o conversaciones: desconocer situaciones que realmente ocurrieron y cuestionar la memoria de la pareja mediante frases como “Yo jamás te dije eso, estás delirando”.

desconocer situaciones que realmente ocurrieron y cuestionar la memoria de la pareja mediante frases como “Yo jamás te dije eso, estás delirando”. Minimizar los sentimientos: restar importancia al malestar de la otra persona con expresiones como “Eres demasiado sensible” o “Te ofendes por todo”.

restar importancia al malestar de la otra persona con expresiones como “Eres demasiado sensible” o “Te ofendes por todo”. Trasladar la culpa: responsabilizar a la pareja por los propios comportamientos agresivos y justificar los gritos o malos tratos.

responsabilizar a la pareja por los propios comportamientos agresivos y justificar los gritos o malos tratos. Aislar progresivamente a la pareja: debilitar sus vínculos con familiares y amistades mediante comentarios que desacreditan su entorno cercano.

debilitar sus vínculos con familiares y amistades mediante comentarios que desacreditan su entorno cercano. Alternar el maltrato con muestras de afecto: combinar episodios de agresión con momentos de reconciliación o cariño intenso que pueden generar confusión y llevar a minimizar lo ocurrido.

¿Por qué es difícil reconocer la manipulación emocional?

Según Escuza Pasco, estas conductas suelen instalarse gradualmente, lo que dificulta que la persona afectada identifique cambios en la dinámica de su relación.

El cuestionamiento constante de su memoria y capacidad de juicio puede llevarla a confiar más en la versión de su pareja que en sus propias percepciones.

Además, los momentos de reconciliación y afecto pueden contribuir a que la persona minimice los episodios de maltrato.

¿Cómo afecta el gaslighting a la salud mental?

La exposición prolongada a estas dinámicas puede deteriorar la autoestima y generar ansiedad, síntomas depresivos, alteraciones del sueño y dificultades para tomar decisiones.

También puede provocar hipervigilancia, un estado de alerta constante ante las posibles reacciones de la otra persona.

Estas consecuencias pueden afectar el bienestar emocional, las relaciones sociales y el desenvolvimiento cotidiano de quien experimenta violencia psicológica.

Casi la mitad de las mujeres en Perú ha sufrido violencia de pareja

En el Perú, el 49,1 % de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez unidas declaró haber sufrido violencia psicológica, física o sexual por parte de su esposo o compañero, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La cifra representa una disminución de 2,9 puntos porcentuales respecto al 2024, cuando el indicador alcanzó el 52 %.

¿Qué hacer si identificas señales de manipulación emocional?

Ante estas conductas, la psicóloga de la Universidad Norbert Wiener recomienda recuperar el contacto con familiares y amistades de confianza, así como buscar acompañamiento psicoterapéutico especializado en salud mental y violencia de género.

También sugiere registrar por escrito los hechos y conversaciones que generan dudas, siempre que hacerlo no comprometa la seguridad de la persona afectada.

En cuanto al papel de familiares y amigos, la especialista destaca la importancia de escuchar sin juzgar, validar las emociones y evitar cuestionamientos como “¿Por qué sigues ahí?”, debido a que pueden incrementar los sentimientos de vergüenza y aislamiento.

¿Dónde buscar ayuda en casos de violencia en Perú?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispone de servicios gratuitos y confidenciales para brindar orientación y atención a víctimas de violencia y a quienes conocen estas situaciones.

Línea 100: atención telefónica gratuita las 24 horas, todos los días.

atención telefónica gratuita las 24 horas, todos los días. Chat 100 : orientación especializada y confidencial mediante internet.

orientación especializada y confidencial mediante internet. Centros Emergencia Mujer y Familia: atención psicológica, legal y social.

Estos servicios también están disponibles para quienes necesitan orientación sobre cómo ayudar a una persona que experimenta violencia.