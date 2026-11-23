El Fenómeno El Niño Costero 2026 representa un desafío para el abastecimiento de alimentos en el Perú, debido a sus posibles efectos sobre las actividades agrícolas, pesqueras y las rutas de transporte. Ante el incremento de precios de diversos productos, especialistas recomiendan organizar una canasta familiar nutritiva que permita mantener una alimentación equilibrada sin elevar innecesariamente los gastos del hogar.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en Lima Metropolitana aumentaron 1,62 % en octubre de 2026, respecto al mes anterior. Entre los productos con mayores incrementos figuraron el choclo, el bonito y la zanahoria.

Alza de alimentos en Perú: choclo, bonito y zanahoria registran mayores incrementos

El reporte del INEI muestra que el choclo registró un aumento mensual de 45,29 %, seguido del bonito, con 26,90 %, y la zanahoria, con 24,56 %.

Estas variaciones reflejan el encarecimiento de determinados productos que forman parte de las compras habituales de las familias, aunque no todos los alimentos presentaron incrementos similares.

En este contexto, las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño podrían ocasionar nuevas dificultades para el transporte, la distribución y la comercialización, especialmente en las zonas expuestas a lluvias intensas e inundaciones.

Frente a este escenario, Stephany Villegas, docente gestora de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma del Perú, explicó que mantener una alimentación saludable no necesariamente implica adquirir productos de mayor precio.

“Una alimentación saludable no depende de consumir alimentos costosos, sino de elegir adecuadamente, combinar diferentes grupos de alimentos y aprovechar los recursos disponibles en cada hogar”, señaló la especialista.

¿Cómo preparar una canasta familiar nutritiva y económica?

La nutricionista recomienda planificar las compras según el presupuesto familiar y la disponibilidad de productos en los mercados, priorizando alimentos que aporten energía, proteínas, vitaminas y minerales.

Entre las alternativas se encuentran el arroz, la avena, la papa, el camote y las menestras, que pueden combinarse con frutas y verduras de temporada para diversificar la alimentación.

Asimismo, aconseja comparar precios antes de comprar, organizar un menú semanal y seleccionar cantidades acordes con el número de integrantes del hogar para evitar desperdicios.

Estas medidas pueden ayudar a administrar mejor el presupuesto, especialmente cuando algunos productos presentan incrementos importantes de precio.

Menestras y conservas de pescado: alternativas para reemplazar alimentos más caros

Una de las principales recomendaciones consiste en buscar fuentes de proteína alternativas cuando el pescado fresco, la carne o los huevos registren aumentos de precio.

Las lentejas, los frejoles, los pallares y los garbanzos aportan proteínas vegetales, fibra y minerales, por lo que pueden incorporarse regularmente en las comidas familiares.

También es posible comparar las distintas especies de pescado disponibles y optar por aquellas con una mejor relación entre precio y valor nutricional.

Las conservas de pescado constituyen otra alternativa práctica, siempre que se verifique la fecha de vencimiento, la integridad del envase y, cuando corresponda, su contenido de sodio.

Para mantener una alimentación variada, se recomienda combinar estos productos con verduras, cereales y otras fuentes de nutrientes.

¿Cómo conservar alimentos durante el Fenómeno El Niño?

Stephany Villegas también recomienda aprovechar el congelador para prolongar la conservación de alimentos perecibles y reducir los desperdicios.

Las carnes, el pollo y el pescado deben dividirse en porciones según las necesidades de cada familia y almacenarse en recipientes o bolsas adecuados, identificados con la fecha de congelación.

La temperatura recomendada para el congelador es de -18 °C o menos, siempre que se mantenga un suministro eléctrico estable.

Algunas frutas y verduras también pueden congelarse, aunque ciertos productos requieren lavado, corte o escaldado previo para conservar mejor sus características.

En caso de un corte prolongado de electricidad, es importante evitar abrir innecesariamente el congelador y comprobar que los alimentos sigan en condiciones seguras antes de consumirlos.

Recomiendan hervir y almacenar correctamente el agua ante posibles emergencias

Las lluvias intensas y los problemas en los servicios básicos también pueden afectar la disponibilidad de agua segura para el consumo humano.

Ante posibles interrupciones del suministro, la especialista recomienda utilizar agua apta para beber o hervirla durante al menos un minuto desde que alcance una ebullición intensa, dejándola enfriar antes de consumirla. En zonas ubicadas a gran altitud pueden requerirse tiempos de ebullición mayores.

El agua tratada debe almacenarse en recipientes limpios, con tapa y protegidos de posibles fuentes de contaminación.

También se recomienda mantener bien cerrados los depósitos para evitar que se conviertan en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Estas precauciones son especialmente importantes para proteger a niños, adultos mayores y personas que requieren cuidados especiales durante situaciones de emergencia.

Planificación de compras puede ayudar a proteger la alimentación familiar

La organización de una canasta familiar nutritiva requiere evaluar los precios y la disponibilidad de los productos sin descuidar la variedad de alimentos.

Priorizar las menestras, comparar fuentes de proteína, elegir frutas y verduras de temporada y conservar los productos correctamente son algunas de las medidas recomendadas para afrontar posibles alteraciones en el abastecimiento.

De esta manera, las familias pueden adaptar sus compras a las condiciones del mercado y mantener una alimentación equilibrada frente a los efectos económicos y logísticos que podría ocasionar el Fenómeno El Niño.