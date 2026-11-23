La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en marcha la segunda fase de los trabajos de colocación y mantenimiento de geomallas en la Costa Verde, luego de identificar 46 sectores vulnerables en los acantilados. Estas intervenciones buscan prevenir la caída de rocas y posibles deslizamientos a raíz de los recientes movimientos sísmicos.

Los trabajos comprenden los acantilados de Chorrillos, Barranco, Miraflores, Magdalena del Mar y San Miguel, donde se intervienen los sectores con mayor riesgo tras el sismo registrado el último fin de semana. Como parte del procedimiento, se instalan mallas plásticas de alta resistencia debajo de la tierra y las rocas, con el propósito de reforzar la estabilidad de los taludes y evitar posibles desprendimientos.

El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó a RPP que la intervención de los 46 puntos críticos tiene un plazo de ejecución de 20 días. Las labores contemplan trabajos especializados de desquinche, costura y reposición de las estructuras que presentan deterioro.

“Estos 46 (puntos) en 20 días debemos estar resolviendo el desquinche, protegiendo el desquinche, haciendo la costura y reponiendo en los espacios que por alguna razón negligente se vienen cometiendo errores de los incendios que se producen en Miraflores, en Barranco, en Chorrillos, producto de gente que pulula en la zona de la Costa Verde”, señaló el funcionario.