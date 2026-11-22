¿Sientes ardor en el estómago, náuseas o llenura después de comer? Aunque estas molestias suelen relacionarse con la gastritis, también pueden aparecer en otras enfermedades digestivas, incluido el cáncer gástrico o cáncer de estómago. Por ello, los especialistas recomiendan prestar atención a los síntomas persistentes y evitar la automedicación.

En el Perú, el cáncer gástrico representa un importante problema de salud pública. Las estimaciones de GLOBOCAN 2024, difundidas en el comunicado médico, señalan más de 6 mil nuevos casos y 5 mil fallecimientos anuales asociados con esta enfermedad.

Una de las principales dificultades es que el cáncer de estómago puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante sus primeras etapas. Cuando aparecen molestias, estas pueden confundirse con problemas digestivos frecuentes y retrasar la consulta médica.

¿Cuáles son los síntomas de alerta del cáncer de estómago?

El médico Cristian Pacheco, líder del Grupo de Estudio de Tumores Gastrointestinales de la Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM), explica que las molestias digestivas que persisten o se acompañan de señales de alarma deben ser evaluadas por un especialista.

Entre los síntomas que requieren atención se encuentran:

Dolor o ardor persistente en la parte superior del abdomen: especialmente cuando no mejora o aparece con frecuencia.

especialmente cuando no mejora o aparece con frecuencia. Sensación de llenura rápida: sentirse satisfecho después de consumir pequeñas cantidades de comida.

sentirse satisfecho después de consumir pequeñas cantidades de comida. Náuseas y vómitos frecuentes: sobre todo si se presentan junto con otros problemas digestivos.

sobre todo si se presentan junto con otros problemas digestivos. Pérdida de peso inexplicable: adelgazar sin haber modificado la alimentación ni la actividad física.

adelgazar sin haber modificado la alimentación ni la actividad física. Dificultad para tragar: sentir que los alimentos no pasan normalmente.

sentir que los alimentos no pasan normalmente. Heces negras o con sangre: pueden indicar una hemorragia digestiva y requieren atención médica urgente.

“Si las molestias digestivas persisten por una semana o más, o se presentan síntomas como dolor abdominal, dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicable o deposiciones negras o con sangre, es importante acudir a un gastroenterólogo para una evaluación”, explica Pacheco.

Estos síntomas no significan necesariamente que una persona tenga cáncer, pero tampoco deben ignorarse. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos advierte que algunas manifestaciones iniciales pueden confundirse con indigestión, acidez o gastritis.

¿La gastritis puede convertirse en cáncer de estómago?

Tener gastritis no significa que una persona desarrollará cáncer gástrico. Sin embargo, determinadas condiciones que producen inflamación crónica del estómago pueden aumentar el riesgo de presentar esta enfermedad.

Una de las más importantes es la infección por la bacteria Helicobacter pylori (H. pylori), que puede permanecer durante años en el estómago y causar inflamación persistente de su revestimiento.

Aunque muchas personas infectadas nunca desarrollan cáncer, la infección prolongada puede favorecer cambios en las células del estómago que, en determinados casos, contribuyen a la aparición de tumores.

Por ello, cuando se confirma la presencia de esta bacteria, el profesional de salud debe evaluar el tratamiento adecuado para eliminarla y reducir posibles complicaciones.

¿Cómo se contagia la bacteria Helicobacter pylori?

La bacteria Helicobacter pylori puede transmitirse por contacto con material contaminado, especialmente mediante la vía fecal-oral, y se relaciona con condiciones deficientes de higiene y saneamiento.

Entre las medidas para reducir el riesgo de infección se encuentran:

Lavarse las manos después de utilizar el baño y antes de preparar o consumir alimentos.

Beber agua potable y evitar fuentes de agua de dudosa procedencia.

Lavar y desinfectar correctamente las frutas y verduras.

Mantener una adecuada higiene durante la preparación de comidas.

Evitar compartir utensilios o elementos que puedan estar contaminados con saliva, especialmente cuando existe riesgo de transmisión.

Estas medidas contribuyen a prevenir infecciones gastrointestinales, aunque no eliminan por completo la posibilidad de adquirir la bacteria.

¿Qué examen permite detectar el cáncer de estómago?

La endoscopia digestiva alta o gastroscopia es una de las principales herramientas utilizadas para evaluar posibles lesiones en el estómago.

Durante este procedimiento, el médico introduce un tubo flexible con una cámara que permite observar el esófago, el estómago y el duodeno. Si identifica una zona sospechosa, puede tomar pequeñas muestras de tejido para realizar una biopsia.

La biopsia permite determinar si existen células cancerosas. No todas las personas con molestias digestivas necesitan una endoscopia, por lo que su indicación dependerá de los síntomas, la edad, los antecedentes y otros factores de riesgo.

Cuando se confirma un cáncer gástrico, el equipo médico realiza estudios para determinar la extensión de la enfermedad y definir el tratamiento más apropiado.

¿Cómo reducir el riesgo de desarrollar cáncer gástrico?

Además de atender oportunamente las molestias digestivas, existen medidas que pueden contribuir a reducir el riesgo de cáncer de estómago.

Entre ellas figuran evitar el tabaco, limitar el consumo de alimentos con exceso de sal, moderar los productos ahumados y procesados, mantener una alimentación equilibrada y recibir tratamiento cuando se diagnostica una infección por Helicobacter pylori.

También se recomienda evitar el uso reiterado de antiácidos u otros medicamentos sin evaluación profesional. Aunque pueden aliviar temporalmente las molestias, no necesariamente resuelven la causa del problema.

El médico Cristian Pacheco recuerda que, cuando se diagnostica cáncer gástrico, el tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas o inmunoterapia, dependiendo de la etapa de la enfermedad y del estado general del paciente.

La recomendación principal es no normalizar el dolor de estómago persistente ni esperar a que los síntomas empeoren. Una evaluación oportuna permite identificar enfermedades digestivas, iniciar el tratamiento correspondiente y, cuando existe una lesión cancerosa, mejorar las posibilidades de atención temprana.