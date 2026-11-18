Un equipo internacional de investigadores, liderado por científicos franceses, descubrió un nuevo grupo de virus gigantes presentes en el intestino humano que podría ayudar a explicar el origen evolutivo del virus de la viruela, según un estudio publicado este miércoles 18 de noviembre en la revista científica Nature.

Los investigadores, dirigidos por Tom Delmont, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), denominaron egovirus a estos microorganismos, cuya presencia también fue detectada en muestras de ganado y animales salvajes de distintas partes del mundo.

¿Qué son los egovirus y qué relación tienen con la viruela?

Los egovirus son los parientes evolutivos más cercanos conocidos de los poxvirus, grupo al que pertenecen los virus responsables de enfermedades como la viruela y la mpox, anteriormente conocida como viruela del mono.

Los científicos consideran que estos virus no infectarían directamente a los seres humanos ni a otros animales, sino a organismos unicelulares que habitan en su aparato digestivo.

El descubrimiento podría ayudar a comprender cómo los antepasados de los poxvirus adquirieron la capacidad de infectar directamente a las células de animales y seres humanos.

Unos 180 millones de personas podrían albergar estos virus

Los investigadores estiman que aproximadamente 180 millones de personas en todo el mundo podrían albergar egovirus en su intestino.

El análisis permitió detectar evidencias de su presencia en muestras de poblaciones de Tanzania, Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha demostrado que los egovirus provoquen enfermedades en los seres humanos y sus posibles efectos sobre la salud todavía son desconocidos.

Nature+2

Científicos de cuatro países participaron en la investigación

El estudio contó con la participación de investigadores de Francia, Suiza, Alemania y Estados Unidos, vinculados a instituciones como el Instituto Pasteur, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (NIH).

Los resultados permitirían ampliar los conocimientos sobre la diversidad de los virus presentes en el aparato digestivo y reconstruir parte de su historia evolutiva.