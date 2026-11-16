Las noches calurosas pueden afectar la calidad del sueño y perjudicar la memoria, la concentración y el rendimiento laboral, advirtió el Seguro Social de Salud (EsSalud), que recomendó adoptar hábitos para lograr un descanso reparador durante los periodos de altas temperaturas.

La neuropsicóloga Ana María Cruz Quispe, del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, explicó que el calor excesivo dificulta la regulación natural de la temperatura corporal, proceso necesario para conciliar y mantener el sueño.

Como consecuencia, las personas pueden tardar más en dormirse, despertarse repetidamente durante la noche y experimentar cansancio, irritabilidad y dificultades para realizar sus actividades al día siguiente.

Dormir poco puede provocar falta de concentración e irritabilidad

La especialista señaló que la falta persistente de sueño reparador afecta funciones cerebrales relacionadas con la atención, el aprendizaje, la memoria y el control de las emociones.

“La persona se vuelve más irritable y tiene poca tolerancia a la frustración. Debido al agotamiento y la fatiga, puede presentar dificultades para realizar sus actividades habituales”, explicó Cruz Quispe.

Asimismo, advirtió que el descanso insuficiente puede agravar problemas de ansiedad y depresión. La privación crónica del sueño también se asocia con alteraciones metabólicas y un mayor riesgo cardiovascular.

Entre los grupos más vulnerables a las noches calurosas se encuentran adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Siete consejos de EsSalud para dormir mejor durante las noches calurosas

Para mejorar la calidad del descanso, EsSalud recomienda:

Mantener horarios regulares: acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora todos los días. Ventilar la habitación: procurar un ambiente fresco, oscuro y silencioso, utilizando ventiladores cuando sea posible. Evitar pantallas: reducir el uso de celulares, televisores y computadoras durante la hora previa al descanso. Utilizar ropa ligera: elegir prendas cómodas y sábanas de tejidos transpirables. Reducir los estimulantes: evitar la cafeína cerca de la hora de dormir y limitar las bebidas alcohólicas. Cenar ligero: evitar comidas abundantes antes de acostarse. Tomar una ducha tibia o fresca: puede ayudar a disminuir la sensación de calor. También es importante mantenerse hidratado durante el día.

EsSalud recomienda buscar atención médica cuando los problemas para dormir sean frecuentes, provoquen somnolencia excesiva o afecten las actividades diarias.