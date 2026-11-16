El dengue continúa siendo un problema de salud pública en el Perú. Según la sala situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), hasta el 13 de noviembre de 2026 se registraron 105 974 casos, entre confirmados y probables, y 101 fallecidos por esta enfermedad.

El reporte oficial también consigna 37 fallecimientos adicionales en investigación. Estas cifras actualizan el balance del 10 de noviembre difundido inicialmente, que señalaba 99 766 casos y 96 muertes.

El especialista en salud pública Omar Neyra advirtió que el incremento de las temperaturas y las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño podría favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

Fenómeno El Niño podría aumentar el riesgo de otras enfermedades

Neyra explicó que las lluvias intensas, inundaciones y deficiencias en el saneamiento también pueden incrementar el riesgo de enfermedades como zika, chikungunya, leptospirosis e infecciones gastrointestinales.

El especialista señaló que uno de los principales desafíos será la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante la posible atención simultánea de distintas enfermedades infecciosas.

Esta situación también podría afectar la continuidad de los tratamientos de pacientes con cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, por lo que recomendó fortalecer las acciones preventivas.

¿Cómo prevenir el dengue durante las lluvias?

El almacenamiento inadecuado de agua es uno de los principales factores que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

Por ello, los especialistas recomiendan mantener tapados los depósitos, lavar y escobillar sus paredes, eliminar objetos que acumulen agua y utilizar repelentes.

Juan Manuel Arribas, director de Hombro a Hombro, destacó que las empresas también pueden contribuir mediante la limpieza de sus instalaciones y la difusión de medidas preventivas entre sus trabajadores.

¿Cuáles son los síntomas de alerta del dengue?

Entre los síntomas frecuentes figuran fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, náuseas y sarpullido.

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda acudir inmediatamente a un establecimiento de salud si aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o somnolencia, especialmente después de que disminuya la fiebre.

También aconseja evitar la automedicación, en particular el uso de aspirina o ibuprofeno ante la sospecha de dengue, debido al riesgo de complicaciones.