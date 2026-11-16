Detectar un bulto en el seno no significa necesariamente tener cáncer de mama. Algunas de las alteraciones más frecuentes son los fibroadenomas y los quistes mamarios, especialmente en mujeres jóvenes. Sin embargo, cualquier cambio debe ser evaluado por un especialista.

El doctor Andy Pantoja, cirujano oncólogo mastólogo de Clínica Auna Trujillo, explica que una evaluación médica permite identificar las características del nódulo y determinar si se necesitan pruebas adicionales.

¿Cuál es la diferencia entre fibroadenomas y quistes mamarios?

Los fibroadenomas son tumores sólidos benignos que suelen sentirse como masas firmes, redondeadas y móviles. Son más frecuentes en mujeres jóvenes y, en su forma simple, generalmente no aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Por otro lado, los quistes mamarios son sacos llenos de líquido que pueden variar de tamaño y presentar cambios relacionados con el ciclo menstrual.

La ecografía mamaria ayuda a distinguir una lesión sólida de una que contiene líquido. Dependiendo de la edad, los antecedentes y las características del bulto, el médico también puede solicitar una mamografía o biopsia.

¿Cuándo acudir al médico por un bulto en el seno?

El especialista recomienda acudir a una consulta cuando se detecte una masa nueva, cambios en el tamaño o forma de la mama, secreción por el pezón o alteraciones en la piel.

En el Perú, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres. Según estimaciones de GLOBOCAN 2022, se registraron 7797 nuevos casos, equivalentes al 19,9 % de los diagnósticos de cáncer en la población femenina.

Además, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) informó en 2025 que más del 40 % de los casos atendidos en esa institución se detectan en etapas avanzadas, lo que refuerza la importancia del diagnóstico oportuno.