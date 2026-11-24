Tomar antibióticos y no experimentar una mejoría puede generar preocupación entre los pacientes. Sin embargo, esta situación no siempre está relacionada con la resistencia bacteriana, sino que puede responder a diferentes factores que requieren una nueva evaluación médica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis infecciones bacterianas habituales confirmadas mediante pruebas de laboratorio en el mundo presentó resistencia a los antibióticos en 2023.

Esta resistencia ocurre cuando las bacterias desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a los medicamentos diseñados para eliminarlas o detener su crecimiento.

¿Por qué un antibiótico puede no hacer efecto?

Willy Quispe, médico internista de Sanitas Consultorios Médicos, explica que la falta de mejoría puede deberse al uso de un antibiótico inadecuado, una dosis incorrecta, dificultades para cumplir el tratamiento o una infección de origen viral.

“Si un paciente toma antibióticos y no presenta mejoría, no debe cambiar el tratamiento por cuenta propia. El uso inadecuado, como tomar dosis incorrectas o interrumpir el medicamento antes de lo indicado, favorece la aparición de bacterias resistentes”, señala el especialista.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto un antibiótico?

De acuerdo con Quispe, los primeros signos de mejoría suelen aparecer entre las 48 y 72 horas de iniciado el tratamiento. No obstante, este periodo puede variar según el tipo de infección y las condiciones de salud del paciente.

Si los síntomas persisten o empeoran, es importante acudir nuevamente al médico para identificar la causa y determinar si es necesario modificar el tratamiento.

Cinco recomendaciones si el antibiótico no hace efecto

El especialista brinda las siguientes recomendaciones para los pacientes que no experimentan la mejoría esperada:

Acudir nuevamente al médico. Si los síntomas persisten o aparecen nuevas molestias, se debe solicitar una evaluación. Ante dificultades para respirar, confusión o un deterioro rápido de la salud, se requiere atención urgente.

Si los síntomas persisten o aparecen nuevas molestias, se debe solicitar una evaluación. Ante dificultades para respirar, confusión o un deterioro rápido de la salud, se requiere atención urgente. No cambiar ni suspender el tratamiento por cuenta propia. Modificar las dosis o recurrir a otro medicamento sin supervisión médica puede afectar la eficacia del tratamiento.

Modificar las dosis o recurrir a otro medicamento sin supervisión médica puede afectar la eficacia del tratamiento. No utilizar antibióticos contra infecciones virales. Estos medicamentos no son eficaces para tratar enfermedades como la gripe o el resfriado común.

Estos medicamentos no son eficaces para tratar enfermedades como la gripe o el resfriado común. Consultar sobre pruebas adicionales. Un cultivo y un antibiograma pueden ayudar a identificar la bacteria responsable y determinar a qué antibióticos es sensible.

Un cultivo y un antibiograma pueden ayudar a identificar la bacteria responsable y determinar a qué antibióticos es sensible. Evitar la automedicación. No se deben reutilizar medicamentos de tratamientos anteriores ni consumir aquellos recetados a otras personas.

¿Cómo prevenir la resistencia a los antibióticos?

El uso responsable de estos medicamentos es fundamental para reducir el desarrollo de bacterias resistentes y preservar la eficacia de los tratamientos.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran cumplir las indicaciones médicas, mantener una adecuada higiene de manos y evitar el consumo de antibióticos sin prescripción.

“La responsabilidad en su uso es clave para proteger nuestra salud y preservar su efectividad para las generaciones futuras”, concluye Quispe.