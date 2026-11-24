El Concejo Municipal de Sullana aprobó la Ordenanza Municipal de Creación e Implementación de la Biblioteca Municipal Accesible, iniciativa impulsada de manera conjunta por la comuna y la Asociación Provincial de Ciegos de Sullana (APCIS), con el propósito de garantizar el funcionamiento permanente de este espacio y facilitar el acceso a la lectura y la información a las personas con discapacidad.

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El dictamen destaca la importancia de contar con un servicio bibliotecario inclusivo que responda a las necesidades de las personas con discapacidad y promueva la igualdad de oportunidades.

La ordenanza contempla la implementación de servicios y materiales adaptados, como libros en sistema braille, audiolibros, macrotipos, lectura fácil, películas con audiodescripción, videolibros en lengua de señas y libros digitales accesibles, entre otros recursos que permitirán ampliar las oportunidades de acceso a la cultura y la educación.

Asimismo, establece que la Biblioteca Municipal Accesible deberá funcionar en el primer piso del edificio donde sea implementada, a fin de facilitar el ingreso y desplazamiento de sus usuarios, garantizando condiciones de accesibilidad, autonomía y seguridad.