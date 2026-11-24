Una mujer fue víctima de un violento asalto en la avenida 24 de Junio, en el distrito del Rímac, donde un delincuente la golpeó y arrojó al suelo para apoderarse de sus pertenencias.

Según informó América Noticias, el sujeto llegó al lugar junto a un cómplice a bordo de un mototaxi. Ambos estarían involucrados en el robo perpetrado contra la joven que transitaba por la vía pública.

Delincuente agrede a mujer para robarle en el Rímac

Durante el asalto, la víctima fue atacada por la espalda y derribada violentamente. Pese a sus gritos y pedidos de auxilio, el delincuente continuó forcejeando con ella hasta arrebatarle sus objetos de valor.

Tras cometer el robo, ambos sujetos huyeron del lugar. El material difundido no precisa el valor de las pertenencias sustraídas ni el estado de salud de la agraviada.

Vecinos del Rímac denuncian constantes robos

Los residentes de la avenida 24 de Junio señalaron que los asaltos continúan registrándose en el sector, pese a la instalación de cámaras de seguridad por parte de la comunidad.

Asimismo, advirtieron que los delincuentes recurren al uso de vehículos menores para cometer robos contra los transeúntes.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje preventivo e incrementar la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona.