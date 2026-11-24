Un ciudadano chino identificado como Liang ZhangCheng, de 39 años, falleció tras ser atropellado por un bus de transporte público en la avenida Brasil, en el límite de los distritos de Breña y Jesús María.

La víctima murió la noche del lunes 23 de noviembre en la Clínica Stella Maris, donde permaneció hospitalizada durante tres días en estado crítico. Al momento del accidente, el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta eléctrica.

Según informó América Noticias, la unidad involucrada pertenece a la empresa Transporte y Servicios Niño Emanuel, conocida como la línea B, y era conducida por Diana Giovanna Taco Calisaya, de 55 años.

Ciudadano chino salió a comprar insumos para su chifa

Liang ZhangCheng había llegado al Perú hace 15 años y, junto a su esposa, abrió un restaurante de comida china hace nueve años.

El día del accidente, el ciudadano retornaba del mercado tras adquirir insumos para su establecimiento cuando fue embestido por el vehículo de transporte público.

Sus familiares solicitan que se esclarezcan las circunstancias del atropello y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Bus involucrado registra más de diez papeletas

De acuerdo con los registros difundidos por América Noticias, el bus de placa CAB-370 acumula más de diez papeletas en Lima y Callao, principalmente por exceder los límites de velocidad.

La última infracción registrada corresponde a agosto de 2026. Sin embargo, este historial no determina por sí solo las causas del accidente que provocó la muerte del motociclista.

Asimismo, los familiares denunciaron que la conductora fue liberada aproximadamente doce horas después de haber sido trasladada a la comisaría de Breña.

Familia denuncia que SOAT del bus no fue activado

Aunque la unidad de transporte público cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, los allegados de la víctima denunciaron que este no habría sido activado para cubrir los gastos de atención médica.

También señalaron que ni la conductora ni los representantes de la empresa de transporte se habrían comunicado con ellos tras el accidente.

Solicitan cámaras de seguridad para esclarecer atropello

Los familiares esperan acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales instaladas en la zona del accidente.

Según señalaron, existe la sospecha de que el bus habría cruzado la intersección cuando el semáforo se encontraba en rojo. Esta versión deberá ser corroborada mediante las imágenes y las diligencias policiales.

La comisaría de Breña continúa a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.