Un trágico accidente de tránsito segó la vida de un motociclista la noche del lunes 23 de noviembre. El fatídico choque se registró alrededor de las 9 de la noche a la altura del kilómetro 235 de la carretera Interoceánica Norte, en el tramo que une Piura con Olmos.

La víctima mortal fue identificada como Renzo Jonathan Chavez Benites (35), quien transitaba a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo XR190L, color negro, con placa de rodaje 5523-EK. Debido a la gravedad del impacto, el motociclista falleció en el lugar del accidente.

Alertados por la Central de Emergencias de Carreteras (110), efectivos de la Policía de Carreteras Piura llegaron a la zona, donde hallaron a un costado de la vía ambos vehículos siniestrados y el cuerpo sin signos vitales de Chávez Benites.

Durante la intervención, el personal policial procedió a la identificación y detención del conductor del vehículo mayor (tráiler marca Kenworth, modelo T 600/97, color rojo y placa de rodaje A1X-937), identificado como Hugo Rowin Altamirano Diaz (35).

Altamirano Diaz quedó intervenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, siendo derivado a las instalaciones de la Comisaría de Tacalá para las diligencias de ley correspondientes.

De los hechos se dio aviso al fiscal de turno de la Fiscalía de Castilla, el Dr. Carlos Elías Barbosa Campos, quien se apersonó al lugar de los hechos para ordenar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones del caso.

Asimismo, peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT PNP Piura) se hicieron presentes para realizar los peritajes técnicos que permitan esclarecer las circunstancias y la responsabilidad de los conductores.