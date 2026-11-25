Una ciudadana procedente de Ilo (Moquegua) perdió la vida ayer en la clínica privada OMED ubicada en la calle Cajamarca N° 300 del centro poblado La Natividad en el Cercado cuando era sometida a una intervención quirúrgica o lipoescultura. La víctima fue identificada como Raquel Milagros Rojas Ancco (45), de Ilo, casada, cuyo deceso fue comunicado a la PNP durante la noche y al lugar acudieron efectivos de la comisaría La Natividad para realizar la constatación y luego dieron aviso al representante del Ministerio Público sobre una presunta negligencia médica.

Entrevistan a médico

Según las indagaciones, policías interventores se entrevistaron con el médico Johan Zubieta Vargas, quién indicó haber sido el profesional médico que estuvo a cargo de la paciente que había ingresado a las 15 horas a dicho centro médico y era sometida a una lipoescultura, pero durante la operación dicha persona tuvo complicaciones en su salud y falleció en el quirófano.

Diligencias con fiscal

Hasta el lugar se hicieron presentes los agentes de la sección Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) de la PNP Tacna, para realizar las diligencias con la participación del fiscal Juan Ticona Málaga (Octavo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal de Tacna) y un médico legista.

Las diligencias en dicho establecimiento médico se efectuaron por varias horas; posteriormente el representante del Ministerio Público dispuso el traslado del cadáver a la morgue de Tacna para la autopsia a efectuarse hoy, no autorizando la detención preliminar de alguna persona por lo sucedido.

Centro médico

Según el Facebook de OMED, es un centro médico oncológico y para cirugías, con sedes en Cusco y Tacna, entidad que contaría con más de 20 profesionales con trayectoria en oncología, cirugía, imagenología y especialidades clínicas. De esa clínica no emitieron algún comunicado aún respecto a la muerte de la paciente Raquel Rojas.

El médico Johan Zubieta entrevistado por policías dijo que la paciente era sometida a una lipoescultura. Se conoce que la lipoescultura es una cirugía plástica que suele hacerse para moldear el cuerpo mediante la extracción de grasa que ya se tiene localizada.

Esposa de candidato

Hoy se conoció que Raquel Rojas Ancco era la esposa de Jose Luis Apaza Roque, un candidato a diputado por Moquegua por el partido Frente Esperanza, quién llegó a Tacna luego de ser informado sobre la muerte de la mujer y protagonizó escenas de dolor. Ahora se encuentra en la morgue de Tacna, a la espera del resultado de la autopsia y exige justicia.