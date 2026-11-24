Un mototaxista fue atacado con un machete por dos delincuentes en el distrito de San Juan de Miraflores. Los sujetos también robaron sus pertenencias y causaron daños en su vehículo de trabajo antes de huir.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida República de Alemania con la calle 9, cuando el conductor estacionó su unidad y descendió de ella, según informó América Noticias.

En ese momento, dos sujetos armados se acercaron al trabajador y uno de ellos lo atacó con un machete. Pese a sufrir cortes, la víctima logró escapar corriendo por la pista para ponerse a salvo.

Delincuentes robaron y destrozaron mototaxi en San Juan de Miraflores

Mientras el conductor escapaba, uno de los delincuentes, armado con un cuchillo, aprovechó para sustraer sus pertenencias. Su cómplice, por su parte, descargó varios golpes contra el vehículo estacionado.

Tras cometer el robo y dañar la unidad, ambos sujetos se fueron a bordo de otra mototaxi, que tenía el techo de color azul y las puertas rojas.

El ataque dejó al trabajador herido y con daños materiales en su principal herramienta de trabajo.

Mototaxista fue trasladado al Hospital María Auxiliadora

El agraviado fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde recibió atención médica por los cortes sufridos durante la agresión.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución médica.

Policía cuenta con imágenes de los atacantes

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con grabaciones en las que se pueden observar las características físicas de los dos sujetos involucrados en el ataque.

El material audiovisual servirá para las diligencias orientadas a identificar y localizar a los responsables del robo y la agresión contra el mototaxista.