Un patrullero de la Policía Nacional chocó violentamente contra una camioneta particular y escapó sin auxiliar al conductor herido, durante la madrugada ayer lunes.

El violento incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Alfredo Benavides y La Paz, en el distrito de Miraflores,

Testigos indicaron que el conductor agraviado conducía con el semáforo en verde cuando tuvo que esquivar una unidad de Serenazgo estacionada en la vía.

En esas circunstancias, un patrullero que circulaba a excesiva velocidad lo embistió por el lado izquierdo. La unidad policial se dirigía, aparentemente, a atender una intervención.

Al cierre de esta edición, no hubo un pronunciamiento de la Policía al respecto.

Denuncia

El conductor aseguró que, después del impacto, el patrullero continuó su marcha sin que sus ocupantes descendieran para verificar su estado de salud ni brindarle asistencia.

El afectado manifestó que tampoco pudo identificar al agente que conducía el vehículo policial.

La situación se agravó con la llegada de otros efectivos, a quienes el ciudadano acusó de maltratos verbalmente y de intentar trasladarlo a una comisaría, en vez de procurarle una atención por sus serias lesiones.

Estos agentes evitaron revelar la identidad de loa efectivos implicados en el accidente, señaló el conductor agraviado.

Una ambulancia acudió al lugar y trasladó al herido a la clínica Good Hope para una evaluación médica. Posteriormente, una grúa retiró la camioneta siniestrada para restablecer el tránsito.

El afectado busca las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al patrullero infractor.