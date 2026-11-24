Un sismo de magnitud 3.3 se registró a las 7:58 a. m. de hoy, martes 24 de noviembre, en la provincia de Cañete, región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el mar, a 13 kilómetros al oeste del distrito de Mala, y tuvo una profundidad de 58 kilómetros.

El evento sísmico alcanzó una intensidad de II-III en Mala.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0829 Fecha y Hora Local: 24/11/2026,07:58:57 Magnitud: 3.3 Profundidad: 58 km Latitud: -12.65 Longitud: -76.75 Intensidad: II-III Mala Referencia: 13 km al O de Mala, Cañete - Lima https://t.co/S1XGW9aagP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 24, 2026

Temblor en Lima hoy: ¿dónde fue el epicentro?

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0829, el movimiento telúrico presentó las siguientes características:

Datos del sismo Reporte del IGP Fecha 24 de noviembre de 2026 Hora local 07:58:57 a. m. Magnitud 3.3 Profundidad 58 kilómetros Latitud -12.65 Longitud -76.75 Intensidad II-III en Mala Epicentro 13 km al oeste de Mala, Cañete

¿Por qué ocurren sismos en el Perú?

El Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por su elevada actividad sísmica y volcánica.

La interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana constituye una de las principales causas de los movimientos telúricos registrados en el territorio peruano.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante la ocurrencia de un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, evitar el uso de ascensores y seguir las indicaciones de las autoridades.

Asimismo, es importante contar con una mochila de emergencia y establecer un plan familiar de evacuación.