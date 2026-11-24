Luego de tres días de trabajo, el incendio forestal que se inició el último sábado en las faldas del volcán Chachani, en el sector de la Asociación Cabrerías, distrito de Cayma, fue controlado.

Aunque las llamas ya fueron controladas, las labores todavía no han terminado. Los brigadistas permanecerán en el sector de Cabrerías para revisar el terreno, detectar posibles focos de calor y extinguir cualquier punto de fuego que pueda reactivarse.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el fuego dejó aproximadamente 250 hectáreas de flora y fauna afectadas.

Las labores para detener el avance de las llamas se intensificaron durante la madrugada del martes, debido a las dificultades que presentaba la zona para el desplazamiento de los equipos de emergencia. La geografía del lugar y el difícil acceso complicaron el ingreso de los brigadistas y del personal especializado.

En la atención de la emergencia participaron equipos de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, además de representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Arequipa) continuará monitoreando la situación hasta que se complete la liquidación del incendio y se descarte el riesgo de una nueva propagación.

Se sabe que el incendio forestal habría surgido por el descuido de personas que acamparon en la zona, pues se encontró ollas, botellas, platos y otros objetos.