Trabajadores del sector público de Venezuela realizaron este martes 24 de noviembre una jornada de protestas en Caracas para exigir el pago de bonos de fin de año, incrementos salariales y el cumplimiento de sus beneficios laborales. Las movilizaciones se desarrollaron en medio de una nueva ola de reclamos contra el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

La convocatoria fue impulsada por gremios y federaciones sindicales de los sectores de educación, salud y universidades, así como por jubilados y otros trabajadores estatales. Los manifestantes se concentraron en la zona de La Hoyada y marcharon hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Entre sus principales demandas figuran el aumento de los salarios, el cumplimiento de los contratos colectivos y el cálculo de los aguinaldos sobre los ingresos reales. También expresaron su rechazo al bono navideño de 150 dólares, al que consideran insuficiente frente al costo de vida.

Los manifestantes cuestionan, además, el sistema de asignación de beneficios a través del denominado Bono Patria y solicitan mejores condiciones económicas para los trabajadores del Estado.

Protestas en distintos sectores de Venezuela

Las movilizaciones forman parte de una serie de manifestaciones registradas durante noviembre en distintas regiones del país. Los reclamos no se limitan al ámbito laboral, sino que también incluyen exigencias por mejoras en los servicios públicos, como el acceso al agua potable y la continuidad del suministro eléctrico.

En esta jornada también se reportó la participación de docentes, personal sanitario, trabajadores petroleros y jubilados. Según los reportes difundidos, organizaciones sindicales habían convocado a una paralización de 12 horas y a más de 100 movilizaciones en diferentes localidades venezolanas.

La situación en Caracas estuvo marcada por restricciones al tránsito vehicular y congestión en el centro de la ciudad, debido a la concentración de manifestantes.

#EnVivo Sindicatos de trabajadores públicos realizan protestas por falta de pago de bonos en Venezuela Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/UsvU5RELL2 — Canal N (@canalN_) November 24, 2026