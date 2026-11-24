Una mujer de 34 años falleció este martes 24 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Argentina, en el Callao, luego de que el automóvil en el que viajaba quedara atrapado entre dos vehículos pesados.

Según informó Canal N, el siniestro se registró alrededor de las 7:50 a. m., cuando el automóvil negro intentó ingresar a otro carril. En esas circunstancias, la unidad terminó aprisionada entre dos vehículos de carga, uno de los cuales avanzaba por la vía y el otro se encontraba detenido.

En el interior del automóvil viajaban dos personas. La mujer murió en el lugar, mientras que el conductor resultó herido y fue evacuado a un centro hospitalario cercano.









Trabajos para recuperar el cuerpo de la víctima

Personal de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos acudió a la zona para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes. Debido a que el cuerpo de la mujer quedó atrapado entre los fierros del vehículo, los equipos de rescate continuaban trabajando varias horas después del accidente para recuperarlo.

De acuerdo con dicho medio, la víctima se dirigía a su vivienda cuando ocurrió el choque. La mujer tenía tres hijos menores de edad, quienes todavía no habían sido informados sobre su fallecimiento.

Las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.