Los pobladores de la provincia de Islay tienen plazo hasta el próximo 5 de diciembre para presentar sus aportes, comentarios u observaciones a la primera modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del proyecto Tía María, presentada por la empresa Southern Perú ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

La participación ciudadana forma parte del proceso de evaluación ambiental del documento, que comprende los distritos de Cocachacra, Mejía y Dean Valdivia. A través de este mecanismo, los ciudadanos podrán expresar sus dudas, cuestionamientos o aportes sobre los cambios planteados por la empresa minera.

Para presentar sus observaciones, los interesados deberán dirigir sus documentos a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos (DEAR) del Senace. Los aportes pueden enviarse mediante la Mesa de Partes Digital, o al correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe.

Además, la población podrá revisar el contenido de la modificación del estudio ambiental y su resumen ejecutivo en las municipalidades de Cocachacra, Mejía, Dean Valdivia, Punta de Bombón e Islay, así como en la Municipalidad Provincial de Islay y la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa.

El proceso también contempla la realización de al menos seis visitas guiadas a la unidad minera Tía María, con un máximo de 40 participantes por recorrido. Durante estas visitas, los ciudadanos podrán conocer la ubicación de los componentes propuestos y las medidas ambientales previstas, además de formular preguntas y expresar sus preocupaciones.

El Senace será el encargado de evaluar la primera modificación del estudio ambiental. La presentación de observaciones forma parte de este procedimiento y no significa que los cambios propuestos por Southern Perú hayan sido aprobados.