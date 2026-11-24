La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Música (UNM) ofrecerá un concierto gratuito este miércoles 25 de noviembre en el Teatro Principal Manuel Ascencio Segura, ubicado en el Centro Histórico de Lima, como parte de las celebraciones por el Día del Músico.

La presentación comenzará a las 7:30 p.m. y estará dirigida por el maestro Daniel José Piñango Hernández. El elenco, integrado por estudiantes de pregrado de la universidad, interpretará obras de reconocidos compositores de la música clásica.

La actividad se desarrolla en el marco del Día del Músico, conmemorado cada 22 de noviembre.

Teatro Segura: ¿qué obras interpretará la Orquesta Sinfónica de la UNM?

Entre las principales obras del repertorio destaca la Sinfonía N.° 9 del compositor ruso Dimitri Shostakovich, cuya propuesta musical se alejó de las expectativas de una celebración triunfal por el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, la agrupación interpretará el Concierto para trompeta y orquesta, del compositor francés Henri Tomasi, con la participación de Fernando Cruz, estudiante de la especialidad de Trompeta y ganador del concurso para solistas de la UNM.

El programa musical incluye las siguientes composiciones:

Sinfonía N.° 9, de Dimitri Shostakovich.

Concierto para trompeta y orquesta, de Henri Tomasi.

Danza del sable, de Aram Khachaturian.

Obertura de Candide, de Leonard Bernstein.

Vals N.° 2, de Dimitri Shostakovich.

Concierto gratuito en Lima: horario y cómo asistir

La gala sinfónica se realizará en el Teatro Principal Manuel Ascencio Segura, ubicado en el jirón Huancavelica 265, en el Cercado de Lima.

El ingreso será gratuito para el público en general. Los interesados pueden acceder a la plataforma Passline, donde se encuentra habilitada la opción de entradas gratuitas para el evento.