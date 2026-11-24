Una mujer de nacionalidad española fue encontrada muerta esta madrugada en la ribera del río Chili, cerca de la calle San Agustín, en el Cercado de Arequipa. La extranjera vivía en condiciones precarias junto a su pareja, en un espacio improvisado entre los árboles y expuesto al frío.

Alrededor de las 3:00 de la madrugada, su pareja alertó a la Policía Nacional luego de notar que la mujer no reaccionaba. Según contó, estaba acostada dentro de la cama y parecía estar durmiendo, pero al intentar despertarla se dio cuenta de que no tenía signos de vida.

La pareja ocupaba un espacio a orillas del río, donde acondicionaron colchones viejos y plásticos colocados entre los árboles para protegerse del viento. No contaban con una vivienda adecuada y permanecían a la intemperie.

La mujer había llegado a Arequipa hace poco más de dos meses y trabajaba realizando labores de limpieza en hoteles. Sin embargo, padecía una enfermedad que había deteriorado considerablemente su estado físico y le provocó una importante pérdida de peso. Esta condición también le dificultaba trabajar, alimentarse adecuadamente y conseguir medicamentos.

Durante las primeras diligencias, los peritos no encontraron signos visibles de violencia en el cuerpo. La causa del fallecimiento será determinada mediante la necropsia de ley.