Como parte del trabajo articulado para promover espacios de formación académica y difusión de la identidad cultural piurana, del 25 al 27 de noviembre se desarrollará el I Seminario de Actualización Docente en Literatura Regional, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central de la UNP.

Esto con el propósito de fortalecer la enseñanza, difusión y valoración de la literatura regional, en tres jornadas donde además habrá presentaciones de libros, espacios de reflexión sobre la enseñanza de la novela, la poesía y el cuento regional.

Además, talleres de creación literaria, conferencias y un taller de creación de novela, que estará a cargo de Lenin Heredia, magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien también participará en la presentación de sus libros.

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ACTVIDADES

Escritores y poetas revaloran la literatura piurana. También se abordarán temas como “la lectura de la poesía regional en la educación secundaria”, a cargo de Alejandro Cano, y “la enseñanza del cuento regional”, por el escritor Rafael Gutarra Luján.

La programación empieza mañana miércoles con la presentación de libros de Lenin Heredia y Cronwel Jara. Por la tarde se desarrollará el taller de creación de novela y una exposición sobre la enseñanza de la novela regional en secundaria, a cargo de Javier Vílchez.

El jueves 26 continuará el taller de creación de novela, seguido de las conferencias sobre poesía y cuento regional en el ámbito educativo.

Y se cerrará con broche de oro, el viernes 27 con una mesa redonda denominada “Testimonio de escritores y perspectivas de la literatura regional de Piura”, que contará con la participación de Lenin Heredia, José Lalupú, Antonio Zeta, Wilmer Rojas, Javier Vílchez, Noelia Mendieta, Alejandro Cano y Carlos Vásquez. Al final de la jornada se realizará la ceremonia de clausura y la entrega de certificados.

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UNIDAD

Cabe señalar que este I Seminario es organizado por el Ciclo X de la Escuela de Lengua y Literatura de la UNP y cuenta con el soporte de la Municipalidad Provincial de Piura a través de la oficina de Comunicaciones y la Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.

De esta manera, se contribuye al impulso de iniciativas que fortalecen la formación docente, promueven la producción literaria y mantienen vigente el patrimonio cultural y las expresiones literarias de la región.