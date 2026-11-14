Desde el domingo 15 al 22 de noviembre, los chulucanenses vivirán una semana llena de cultura, tradición, gastronomía y orgullo con la Semana de Identidad Provincial, para celebrar la historia, costumbres y todo aquello que los identifica como morropanos.

Con esta Semana de Identidad se promueven y revalorizan las tradiciones fortaleciendo la identidad que reconoce y enaltece las manifestaciones culturales más representativos de los distritos.

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ACTIVIDADES

Este domingo, a las 9:30 a.m., habrá misa en la catedral de la Sagrada Familia, luego izamiento del pabellón nacional y ceremonia protocolar en la plaza de armas.

En este mismo lugar, el jueves 19, el concurso de comparsas; el viernes la gran Noche Cultural y el día siguiente la feria gastronómica y artesanal. El domingo 22 a las 7:00 a.m. en la piscina Kuroki habrá Triatlón.

Cabe señalar que por motivo a la situación climatológica y al Fenómeno del Niño, la comuna provincial ha optado por suspender este año la realización del III Festival Nacional del Tondero.