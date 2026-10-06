Los piuranos y especialmente los de Morropón sienten con orgullo al mencionar al baile del tondero como nuestro, nacido de nuestras raíces, que no solo se baila, sino se viste con especial atención, reflejando una historia de cultura y tradición que mantienen viva la identidad piurana.

Cada 29 de octubre de cada año Piura celebra el “Día del Tondero”, una fecha que rinde homenaje a una de las expresiones culturales más representativas del norte peruano.

Esta efeméride invita a recordar el origen, historia y significado de la danza, así como su valor en la identidad regional. Se realizarán pasacalles, exhibiciones, conversatorios, concursos y serenata para valorar esta expresión del arte popular norteño.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Cultura declaró al Tondero como Patrimonio Cultural de la Nación el 24 de agosto de 1993. Fue la primera manifestación inmaterial reconocida oficialmente en Piura, por su valor como expresión del arte y folclore peruano.

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ACTIVIDADES

Los actos comienzan este jueves 8 de octubre con el conversatorio “Tondero: como expresión cultural del norte del Perú”, que estará a cargo de expertos en este tradicional baile, a llevarse a cabo en el salón de actos del Club Grau en sus Jueves Culturales

Entre ellos destacan los expositores Francisco Vallejo Salcedo, Luz María del Rosario Jhon Patroni, Félix Ramos Ubillús y César Chanduví Imán que abordarán los temas del tondero en el Siglo XXI.

Asimismo, la Escuela de Marinera Norteña y Tondero “Del norte soy señores” está organizando el I Concurso Provincial de Tondero Morropano con la finalidad de ir difundiendo el tradicional baile, a realizarse en la I.E. Santa Rita en el distrito de Morropón.

Aquí participarán los residentes y nacidos en este distrito chulucanense en las modalidades de Seriado (Damas y Varones), Novel y Campeón de Campeones, en varias categorías a elegir.