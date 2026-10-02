Catacaos se prepara para vivir una noche llena de fuerza, pasión, música y tradición al ritmo de los caporales. Los amantes de este baile están convocados para dar vida al Concurso Nacional de Caporales (Concapo), que se realizará el próximo 31 de octubre, en el coliseo Pirilo Gómez.

Se tendrán participantes de todas las regiones del Perú, que llegarán a competir en las categorías: unipersonal, parejas, ballet y este año se ha agregado una nueva categoría: tridente caporal.

Además, se ha considerado un premio especial para la mejor barra que aliente con toda su energía a su agrupación.

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CONVOCATORIA

Willy Sullón, presidente de la agrupación El arte de danzar, quien tiene la dirección técnica de esta cita musical, hace un llamado a inscribirse para vivir una noche llena de fuerza, pasión, música y tradición al ritmo de los caporales.

“Será una competencia nacional donde el talento, la pasión y la tradición se encuentran en un solo escenario, con el incentivo de alzar el trofeo “El Tallán de Oro - 2026” , señaló el organizador.

Asimismo, aseguró que en esta oportunidad la animación cuenta con la presencia de “La Chinita” Cinthya Poma quien con su experiencia incentivará a los participantes a dejar todo en el escenario.

Para mayores informes e inscripciones en la agrupación “El arte de danzar” (Jr. Piura 125) o en la oficina de Turismo de la comuna cataquense.

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EL CAPORAL

Es una de las danzas folclóricas más enérgicas y populares del altiplano andino, con ritmos como el tundique y elementos del huayno que tiene como características la autoridad, el poder y la imposición colonial a través de una actitud imponente y de orgullo.

La coreografía en los varones es ejecutar movimientos atléticos exigentes, que incluyen saltos acrobáticos, giros, patadas al aire y enérgicos zapateos. Mientras las mujeres destacan por su sensualidad y feminidad, coordinando pasos ágiles, pero delicados al compás de la música.