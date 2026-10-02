La inseguridad vuelve a generar preocupación entre los vecinos del caserío de Comatrana, en la provincia de Ica, luego de que una persona fuera asaltada por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una mototaxi. El hecho ocurrió en horas de la noche, en el ingreso al sector, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Delito en la zona

Según las imágenes correspondientes al 30 de septiembre, dos individuos descendieron de una mototaxi color rojo y se acercaron a una persona que transitaba por la zona. Uno de los sujetos habría portado un arma con la que amenazó a la víctima para despojarla de sus pertenencias. Tras cometer el asalto con violencia, ambos regresaron al vehículo y huyeron del lugar.

El hecho ha incrementado la preocupación de los residentes, quienes aseguran que los robos se estarían presentando de manera recurrente, principalmente durante las noches. De acuerdo con testimonios compartidos por vecinos, este sería al menos el tercer robo que afecta a mujeres de la zona. En uno de los casos denunciados, una señora habría sido despojada de 300 soles y posteriormente abandonada en una zona de chacras.

A la inseguridad se suma otro reclamo de los residentes relacionado con algunas mototaxis que circulan durante la noche utilizando altavoces a elevado volumen. Los vecinos señalan que esta situación afecta su tranquilidad y que, al intentar reclamar a los conductores, algunos reaccionarían de manera agresiva.

Ante esta situación, los pobladores de Comatrana solicitaron a la Policía Nacional incrementar los patrullajes, especialmente durante las horas de mayor riesgo, y reforzar la vigilancia en los accesos al caserío para prevenir nuevos hechos delictivos.

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