La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa inició hoy el despliegue del material electoral que será utilizado en las elecciones del próximo 4 de octubre. Las primeras zonas en recibir las cédulas de votación, ánforas y cabinas fueron los distritos más alejados de la provincia.

La jefa de la ODPE Arequipa, Linda Medina Veneros, informó que el traslado comenzó hacia San Juan de Tarucani, donde se instalarán siete mesas de sufragio, y Chiguata, que contará con tres locales de votación y 14 mesas.

Durante la tarde de hoy, el material será trasladado a los locales de votación de Paucarpata. El despliegue continuará mañana en Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Miraflores y Arequipa.

En total, la ODPE Arequipa tiene a su cargo la organización de 1,244 mesas de sufragio distribuidas en 118 locales de votación.

Medina explicó que el traslado del material cuenta con el apoyo de la Policía que participa en el resguardo para garantizar que los implementos lleguen de manera segura a cada local.

Una vez que el material llega a los locales de votación, es recibido por el coordinador correspondiente y permanece bajo custodia en un centro de acopio, con vigilancia policial. Estos espacios permanecerán cerrados hasta el día de las elecciones, domingo 4 de octubre, cuando se iniciará la distribución del material para la instalación de las mesas de sufragio.