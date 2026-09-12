El pueblo de Lalaquiz se viste de fiesta con la celebración de la festividad de su patrona la Virgen del Carmen y la Santísima Cruz en su capital El Tunal, con la presencia de la Danza Los Diablicos de Huancabamba.

Habrán diversas actividades, sociales, religiosas y deportivas, que se inician hoy con la noche de belleza y la elección y coronación de las reinas Srta. Virgen del Carmen Lalaquiz; Miss Simpatía y Miss Turismo.

PUEDES VER: Piura: Danza Los Diablicos de Huancabamba se lucieron en la Plaza de Armas

TRADICIONES

Al día siguiente se llevará a cabo la entrada de la alcaldesa en vistosos caballos de paso, la repartición de la tradicional y exquisita conserva, costumbre muy representativa y por la noche la serenata artística con artistas locales y regionales.

El lunes , el día central la arraigada costumbre del Mondonguito; la entrada triunfal del alférez de fiesta Percy Herrera Mejía acompañado de un torete y la banda de músicos. Por la noche, la procesión de las imágenes acompañada del baile de Los Diablicos de la Asociación Civil Danza Folclórica de Huancabamba y termina con el gran baile amenizado por Deleites Andinos.

Al día siguiente, la segunda procesión y noche bailable con la orquesta Amor Paisano y el día 17 cierran las actividades con la repartición de platos típicos, otorgados por los devotos de la virgen.