El gerente municipal de la comuna provincial de Tacna Jonatan Ríos Morales dio a conocer que se aplicó multas del 50% de 1 unidad impositiva tributaria (UIT), vale decir 2 750 soles, a empresas de las 33 rutas de transporte que el lunes y martes dejaron sin servicio a la población en el paro de 48 horas que acataron.

Recordó que la Ordenanza Municipal 020-2021 establece que el abandono de recorrido por parte de los buses urbanos sin previo aviso se encuentra regulado con una sanción pecuniaria.

Quejas de los usuarios

Indicó que ante las quejas advertidas por la población ayer sobre ausencia de buses, los inspectores se han desplazado a paraderos y diferentes sectores para verificar que estén cumpliendo los itinerarios, rutas y frecuencias; y que de comprobarse la denuncia, se aplicarían nuevas sanciones.

Manifestó que al final del día se sabrá cuántas unidades no habrían salido a trabajar ya que la ordenanza 040-2016 establece un número mínimo de vehículos.

Aseguró que en marzo luego del primer paro de 48 horas de los transportistas se sancionó a transportistas con el 30% de una UIT por no respetar los derechos de los usuarios.

Evaluarán emergencia

En otro momento indicó que se ha iniciado el proceso para declarar en emergencia el transporte urbano el cual consistirá en la elaboración de un análisis que en un mes determinará si es que se tiene que hacer una liberación de rutas, una suspensión o sanciones más drásticas.

Dijo que si bien algunos sectores piden la liberación de rutas esto tiene un procedimiento porque los transportistas podrían interponer una medida cautelar aduciendo un abuso de autoridad y de que no se cumplió el debido proceso, por esa razón el primer paso es la declaratoria de emergencia.