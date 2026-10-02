Arequipa: exjefe de campaña de Ahora Nación detenido por presunto autosabotaje para favorecer a candidato

El exjefe de campaña de Jimmy Ojeda fue detenido luego de que las investigaciones lo vincularan con la compra y traslado del arreglo fúnebre que contenía una amenaza contra el candidato al sillón municipal de José Luis Bustamante y Rivero.

Un arreglo floral enviado al candidato de Ahora Nación a la alcaldía de José Luis Bustamante y Rivero, Jimmy Ojeda Arnica, como presunto acto de intimidación habría salido de su propio entorno político por lo que la Policía investiga un presunto autosabotaje luego de detener a Renan Tapia Cornejo, de 48 años, exjefe de campaña del postulante, por su presunta participación directa en la compra y traslado del arreglo fúnebre.

“Ni Dios te salva, fuera de JLB y Rivero” decía el mensaje enviado la tarde de ayer en las instalaciones del Club Deportivo Huracán, institución que preside el candidato Ojeda.

DENUNCIA INICIAL FUE POR PRESUNTA EXTORSIÓN

En un primer momento, el hecho fue denunciado como una presunta extorsión. Sin embargo, las diligencias desarrolladas por detectives de Extorsiones de la Divincri comenzaron a cambiar el rumbo de la investigación.

Según explicó el coronel PNP Percy Torres, jefe de la Divincri, en la revisión de cámaras de seguridad en locales ubicados frente al cementerio de la Apacheta, se observó que el exjefe de campaña compró el arreglo y, posteriormente, lo habría trasladado en un vehículo relacionado con la organización política hasta dejarlo frente al campo deportivo Huracán.

Para los investigadores, esta secuencia abre la posibilidad de que la amenaza no proviniera de una banda dedicada a la extorsión ni de adversarios políticos, sino que hubiera sido preparada desde el interior del propio equipo.

“Hasta el momento se descarta que bandas u organizaciones criminales u otros partidos políticos externos hayan atacado al candidato o tenido la intención de amedrentarlo”, explicó el jefe policial.

La hipótesis que cobra fuerza, por ahora, es la de un presunto autosabotaje. No obstante, la Policía todavía busca establecer quién habría ordenado la acción, cuál fue el objetivo y si el candidato tenía o no conocimiento de lo ocurrido.