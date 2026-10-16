Veinte capítulos sobre investigaciones, apuntes y andanzas reúne el libro póstumo “Así es mi tierra Ayabaca”, escrito por don Víctor Augusto Calle Chumacero, fallecido hace 4 años y que Editorial “Viajes” lo publicó junto a sus familiares.

Víctor Augusto, más conocido como “Don Mario”, dejó en manos de su esposa e hijos todos sus escritos que ahora hacen realidad su libro, que incluso dejó el titular con el que se publicó y fue presentado hace unos días.

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PRODUCCIÓN

En este libro de 232 páginas se cuentan las historias jamás antes apreciadas, datos biográficos de la provincia serrana, fotografías inéditas en blanco y negro, y anécdotas de sus andanzas por los distritos de esta serranía norteña.

Calle Chumacero, curiosamente, era más conocido desde niño con el nombre de Mario. Él fue profesor y relacionista público; ocupó diversos cargos en la provincia: desde regidor de la municipalidad provincial, subprefecto y juez de paz. También colaboró en diversas revistas y medios de comunicación de la región.

Este libro fue publicado bajo el sello editorial “Viajes” gracias al impulso de su esposa María Andina Rentería y sus hijos Irina Elizabeth, Frida María y Víctor Augusto.

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PRESENTACIÓN

Para Gerardo Cabrera Campos, director del sello editorial, este libro es un esfuerzo para seguir investigando la sierra norte del Perú, que tanto protagonismo ha tenido desde el siglo XVI. “Es un impulso que debe iniciarse en casa, en los colegios, sin importar la rama profesional”, sostuvo.

“Nos sentimos orgullosos de exponer al mundo este libro, titulado por él mismo “Así es mi tierra Ayabaca”, es una forma de sentir su presencia de manera permanente y de saber que desde el cielo nos habla al corazón y a la mente, mediante su escritura” , dijo su hija Irina Elizabeth.

Por otro lado, Frida María y Víctor Augusto señalan que, si bien su padre no era un historiador ni literato de profesión, “tenía una inacabable pasión por la investigación sobre Ayabaca, sin olvidar cada uno de sus distritos“.