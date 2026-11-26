Cuando alguien se pregunte qué es la lealtad, debería leer la historia de Ricardo Salcedo. Llegó a Huancayo en 2016, sin imaginar que aquel fichaje terminaría convirtiéndose en una historia de once temporadas, cientos de partidos y un vínculo mucho más allá del fútbol. Desde entonces tuvo ofertas, recibió llamadas y estuvo en la mira de clubes importantes del país. Sin embargo, eligió quedarse.

El fútbol terminó regalándole una recompensa difícil de olvidar. Alcanzó los 300 partidos con Sport Huancayo el mismo día en que el equipo conquistó el Torneo Clausura 2026, el primer título corto de su historia en la máxima categoría, y ambas cosas ocurrieron frente a Universitario, el club al que guarda una especial afición.

Hoy, con la ilusión de clasificar a la final de la Liga 1, Salcedo tiene nuevos sueños. Quiere ver a Sport Huancayo en lo más alto, recibir en esta ciudad a gigantes del fútbol sudamericano y, cuando llegue el momento de despedirse del fútbol profesional, hacerlo en el mismo lugar donde decidió quedarse.

En conversación con Correo, el capitán del Rojo Matador repasa los once años que marcaron su carrera y habla de una historia que todavía tiene mucho por jugar.

Llegaste a Huancayo en 2016, procedente de León de Huánuco. ¿Cómo recuerdas aquel primer acercamiento con el club y qué encontraste en esta ciudad?

Fue en 2016. Yo había estado en 2015 en León de Huánuco. Tenía varias ofertas, pero me llamó el profesor Wilmar Valencia y, por el cariño, la consideración y el respeto que le tengo al profe, decidí venir al club. Llegué y encontré una bonita ciudad y un buen equipo, algo joven, pero siempre me trataron bien y estaba contento de llegar. Lo curioso fue que yo vine por Wilmar, pero al final él terminó no renovando. Y bueno, cosas que pasan, ¿no? Había estado con él en Gálvez, en 2012, y en León de Huánuco, en 2014. Cuando me llamó y decidí venir por él, me fui de vacaciones. Firmé antes de irme y, cuando volví, me enteré de que no había renovado. Luego me llamó y me comentó por qué no renovó, pero yo ya había firmado en el club, así que igual me quedé.

Eres de Pucusana. ¿Qué tanta influencia tuvo el barrio donde creciste en tu decisión de dedicarte al fútbol?

Bastante. Dedicarme a esto fue un sueño de niño, y mi barrio influyó mucho. Es un pequeño distrito, un pequeño balneario, muy tranquilo, donde crecí jugando todos los días con mis amigos en la calle, en un lugar muy seguro y muy bonito donde les gusta mucho el fútbol.

Llevas once temporadas en el club. ¿Qué hizo que decidieras quedarte tanto tiempo?

Se fueron dando las renovaciones, por dos o tres años, y me iba bien. Tuve oportunidades de irme, pero tenía contrato y fue pasando el tiempo. También pesó la comodidad y la tranquilidad de mi familia. Decidí quedarme y estoy muy contento en el club y en la ciudad, ahora mucho más, porque hemos conseguido un sueño grande que teníamos y que yo tenía en lo personal.

¿Qué entrenador dejó una huella especial en tu carrera, y qué compañeros recuerdas con cariño?

Te podría nombrar a más de uno, porque cada técnico te deja una enseñanza. Pero si tuviera que elegir, sin duda Wilmar, que fue y es muy importante no solo como entrenador, sino como persona. También el profe Desio, un muy buen profesional y buen técnico, y sin duda el profe Richard, que nos ha dado el primer título, algo que quedará imborrable, es muy bueno como técnico y como persona, además de ser muy profesional. También el profe Mosquera, un técnico de mucho nivel; lamentablemente no nos fue bien, porque es parte del fútbol, pero es un muy buen líder y una muy buena persona.

En compañeros podría recordar a muchos y se me van a escapar varios, pero sin duda Marcos Lliuya, uno de mis mejores amigos en el fútbol y en la vida, y Víctor Peña, entre otros.

Se confirmó el regreso de Lliuya. ¿Cómo te sientes con su llegada y qué expectativas tienes?

Muy feliz y muy ilusionado. Como le comentaba a mis compañeros, cuando había rumores me imaginaba un equipo con Luján, Sanguinetti, Magallanes, Lliuya, Carabaño, Porozo, Huaccha, Juan David… y es imposible no ilusionarse. Juntar a todos esos cracks va a ser muy bonito.

¿Cuál fue el momento más difícil que atravesaste en tu carrera en el club?

Tuve varios. Sobre todo fue el 2020: venía muy bien, con un nivel muy importante, el equipo estaba bien, y tuve un problema muy personal, muy fuerte, de suspensión, que me sacó año y medio de los campos. Por eso, estoy muy agradecido con el club, que me brindó un gran respaldo durante ese momento tan difícil.

Pese a ello, alcanzaste los 300 partidos con Huancayo justo el día en que ganaron el Clausura. ¿Cómo describirías esa coincidencia y qué pasó por tu cabeza?

Muy feliz. Una casualidad muy linda, muy bonita. La tomo como un sueño muy grande, personal y de mi familia. No es fácil conseguir un campeonato, y que coincida con mi partido número 300 le da un plus especial al campeonato que hemos logrado.

Quedaron entre los últimos en el Apertura. Para ti, ¿cuál fue el punto de inflexión para la resurrección del equipo?

La unión, siempre estuvo, y eso es lo que más rescato de toda la temporada: la unión del grupo, incluso peleando la baja, fue importante.

Como capitán, ¿cómo ves el reto de unir al grupo con llegadas y salidas? ¿Y cómo está tu contrato?

Cuando tienes buenas personas en un grupo, es más fácil llevar la armonía y la unión. En cuanto a mi contrato, tengo una conversación pendiente. Mi prioridad siempre es Huancayo, así que espero conversar y llegar a un acuerdo. De mi parte estoy seguro, y del club también, así que no va a haber mayores problemas. He conversado con el presidente y hemos visualizado que me retiraré aquí en unos años, esta es mi segunda casa, así que espero retirarme aquí.

Se ha viralizado tu afición por Universitario. ¿Qué tan cerca estuviste de vestir esa camiseta y qué otras propuestas recibiste durante tus años en Huancayo?

En 2018 y 2019 fue muy concreto; incluso llamaron al club. Pero no se llegó a un acuerdo por el tema del contrato, porque en ese momento Universitario económicamente no estaba muy bien y quizá no estaba en condiciones de pagar el monto que podía pedir el club. Después tuve acercamientos con Alianza Lima por esos años y, con el tiempo, llamadas de varios clubes. Lo más concreto fue Cusco, hace un par de años: una oferta muy importante en lo económico. Lo conversé con el presidente y, aunque el dinero es importante, creo que hay cosas más importantes, como la tranquilidad de la familia y la gratitud con el club. Más que lo económico, pensé en ser agradecido.

¿Qué le dirías al Ricardo Salcedo que llegó hace once temporadas, y qué les dirías a los hinchas, hoy que están más ilusionados que nunca?

Al Ricardo de entonces le diría que tomó una buena decisión en venir al club, en no irse cuando pudo, y que logró cumplir un sueño importante. No se da todos los días lograr un campeonato, y menos en un equipo de provincia, que no tiene el mismo presupuesto que otros más poderosos en lo económico. Y a los hinchas, agradecerles el apoyo. Estamos muy felices por nosotros, por nuestras familias y por los hinchas, que muchas veces son los que más sufren cuando las cosas no van bien. Que disfruten, porque todo el esfuerzo y lo que estamos consiguiendo es también por ellos. Y que la ciudad esté en la boca de todos; estas últimas semanas todo el mundo habla de Huancayo, y eso nos reconforta tanto a nosotros como a los hinchas y a la ciudad. También, que podamos volver a poner a Huancayo en una Libertadores, que es algo hermoso.

Finalmente, ¿qué expectativas tienes para la Libertadores del próximo año?

Las mejores. Estamos en Libertadores, pero el anhelo, y algo muchísimo más importante, sería clasificar a la final [contra Alianza Lima] y de esa manera a la fase de grupos, donde ya hablaríamos de algo mucho más grande, porque te puede tocar Flamengo, Boca Juniors, River, Palmeiras, uno de esos gigantes del continente. Sería una vitrina muy importante para la ciudad y para el club. Sería bonito verlos en Huancayo, que venga Boca, que venga Flamengo, con todos los monstruos que tienen, sería grandioso para nosotros como futbolistas y para la ciudad y el club. Estamos cerca y vamos a dar todo para que se pueda lograr.