La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos del 9 de junio al 9 de julio, con la participación de 16 selecciones nacionales, anunció este martes 24 de noviembre la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La decisión forma parte de la ampliación de la alianza estratégica entre la Conmebol y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), que organizarán conjuntamente la próxima edición del campeonato continental.

De esta manera, Estados Unidos será sede por tercera vez del torneo de selecciones más antiguo del mundo, tras haber albergado las ediciones de 2016 y 2024.

Copa América 2028: ¿qué selecciones participarán?

La edición número 49 de la Copa América contará con las diez selecciones sudamericanas y seis representantes de la Concacaf.

Los equipos de Sudamérica que participarán en el campeonato serán:

🇦🇷 Argentina

🇧🇴 Bolivia

🇧🇷 Brasil

🇨🇱 Chile

🇨🇴 Colombia

🇪🇨 Ecuador

🇵🇾 Paraguay

🇵🇪 Perú

🇺🇾 Uruguay

🇻🇪 Venezuela

Los seis representantes de la Concacaf conseguirán su clasificación por mérito deportivo mediante la Copa Oro 2027, que se desarrollará del 17 de junio al 11 de julio del próximo año.

Las ciudades anfitrionas, los estadios, el calendario de partidos y los detalles adicionales del sistema de clasificación serán anunciados posteriormente.

Conmebol y Concacaf fortalecen su alianza

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó la importancia histórica del campeonato y la oportunidad de continuar impulsando el desarrollo del fútbol en el continente.

“La Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano”, manifestó el dirigente.

Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, resaltó que el acuerdo permitirá generar nuevas oportunidades competitivas para las selecciones de su confederación y fortalecer la importancia deportiva de la Copa Oro.

Estados Unidos será sede de la Copa América por tercera vez

Estados Unidos organizó por primera vez el campeonato continental en 2016, con motivo de la Copa América Centenario, edición en la que Chile se consagró campeón tras derrotar a Argentina en la tanda de penales.

En 2024, el torneo regresó a territorio estadounidense y tuvo como ganador a Argentina, que venció a Colombia en la final.

La selección argentina llegará a la próxima edición como vigente campeona y máxima ganadora del certamen.

¿Cuáles son las selecciones con más títulos de la Copa América?

La Copa América se disputa desde 1916, cuando Argentina, Brasil, Chile y Uruguay participaron en su edición inaugural.

Actualmente, Argentina lidera el palmarés histórico con 16 campeonatos, seguida de Uruguay y Brasil. La selección peruana cuenta con dos títulos continentales.