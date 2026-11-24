Dos convivientes investigados por portar un arma de fuego sin autorización afrontan tres meses de prisión preventiva en Arequipa. Se trata de Jefferson D. Osuna T. y Nadia López P., quienes fueron intervenidos por agentes de Serenazgo en el pueblo joven El Triunfo, distrito de La Joya.

La intervención ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del 15 de noviembre, cuando Osuna habría agredido a un transeúnte para quitarle su celular. Al advertir la presencia de los serenos, escapó en una motocicleta, pero perdió el control de la moto durante la persecución y fue alcanzado por los agentes.

Mientras los serenos intentaban reducirlo, su conviviente y un tercer sujeto habrían forcejeado con el personal para quitarle un morral. Durante el enfrentamiento, cayó una pistola semiautomática Taurus G3, calibre 9 milímetros, que estaba abastecida con 13 cartuchos. Según la investigación fiscal, Nadia López intentó recoger el arma para llevársela, pero fue intervenida.

Las pericias de balística confirmaron que la pistola y las municiones estaban operativas. Además, los reportes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) establecieron que ninguno de los dos investigados contaba con licencia para portar armas. También se determinó que la pistola había sido hurtada a una empresa de seguridad privada en agosto de 2024.

A la investigación se suma otro hecho: Jefferson Osuna habría proporcionado una identidad falsa durante las diligencias realizadas en la comisaría de El Triunfo. La Policía descubrió la presunta suplantación tras cruzar información y verificar que la persona cuyos datos utilizaba había viajado a España en noviembre de 2021.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Flagrancia Delictiva de Arequipa sustentó el pedido de prisión preventiva con las declaraciones de los serenos y los resultados de las pericias, entre otros elementos de convicción.

El Poder Judicial dictó tres meses de prisión preventiva para ambos por la investigación relacionada con la tenencia ilegal de armas. Osuna también es investigado por el presunto delito de falsedad genérica en agravio del Estado.