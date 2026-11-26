Los comerciantes y vecinos del Parque Acuático de Tingo se quejaron ayer por la presencia de olores nauseabundos debido a la falta de mantenimiento y limpieza del agua estancada en la laguna del balneario. La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) tiene a su cargo la administración del recinto, luego de la disolución de la Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. (EMECSA) en diciembre de 2024. Sin embargo, los comerciantes cuestionaron la falta de mantenimiento periódico de la laguna.

“Esta situación nos perjudica. Antes hacían mantenimiento cada 15 días y ahora ya no es así. Como vendedoras de comida nos afecta porque trabajamos de martes a domingo en Tingo, el señor encargado viene los fines de semana”, señaló una comerciante que prefirió mantener su identidad en reserva para evitar represalias.

Otra negociante explicó que el movimiento de los botes remueve las algas y los musgos acumulados en el agua, lo que intensifica los malos olores. Esta situación también reduce la afluencia de visitantes al patio de comidas y perjudica sus ingresos económicos.

Por su parte, los vecinos de la alameda 2 de Mayo y la avenida Alfonso Ugarte solicitaron la intervención de la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, para que constate las condiciones del balneario. “Que venga a ver la suciedad que hay. Antes limpiaban con motobombas y ahora está abandonado”, afirmó Karla Mejía.

La vecina recordó que Tingo era un balneario cuya laguna lucía limpia e incluso tenía peces, pero que con el paso del tiempo quedó descuidado. Señaló que en la noche soportan fuertes olores que emanan del agua estancada, por lo que exigió acciones urgentes para recuperar el espacio recreativo.