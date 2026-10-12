Hugo Santos Culquicóndor nos entrega un conjunto de seis cuentos ambientados en distintos parajes de nuestra región, a través de su obra “Relatos piuranos”, en el que aborda temas de violencia, como crímenes, ajustes de cuentas, asesinatos legendarios y bandolerismo en Piura.

Lo hace con una prosa sencilla y a su propio estilo, para ser comprendidos por el público lector, revelando el lado oscuro de sus personajes y los problemas complejos de nuestra sociedad.

El próximo año presentará su segundo libro, enguachando historias que merecen ser contadas. “Relatos piuranos” ya es visto en librerías de Lima, Arequipa, Tumbes, Chulucanas y otros lugares, con buena aceptación.

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LAS HISTORIAS

Conversamos con el escritor, quien señala que la idea de escribir estos relatos nació al escuchar historias basada en hechos reales, muy cercanos a su familia y otros que se lo contaron.

“Uní toda esa información y lo plasmé en un solo libro titulado “Relatos piuranos”. En ellos trato de dejar un mensaje muy claro acerca de muchas personas que buscan justicia ante la muerte inocente de un ser querido, la separación e impedimento producto del machismo, violencia , hurto o secuestro” , nos dice

Más adelante señala, “este libro va dirigido a estudiantes y adultos amantes de la literatura, a fin que descubran las nuevas historias en cada rincón de Piura.

Asimismo, enfatiza que más adelante le gustaría escribir historia de asesinatos sin respuesta (muy en boga hoy en día), violencia hacia la mujer, amores imposibles, hechos que sucedieron y necesitan ser contadas.

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EL LIBRO

Don Hugo se siente admirador de Enrique López Albújar y su obra “Matalache” y de otros escritores como: Joana Marcus, Walter Pintado y Juan José Cavero. Para él, todos tienen un estilo diferente de escribir.

El autor es un lector empedernido, lee a diario y descubre algo novedoso a través de cada página. ”Relatos piuranos" es mi primer libro que he publicado, contando historia diversas como: “¿Quién mató a Leopoldo?”; “La última noche de Floro”; “El viejo”; “Unidas hasta la muerte”; ¿Dónde está Panchito? y “El bandolero Luis ”, señala.

Por último invita a los piuranos a ser buenos lectores, amar la literatura, ya que esta enriquece la mente, reduce el estrés y te conecta con nuevas ideas y culturas y a la vez te hace encontrar tu propia motivación.