Grandes actividades ofrecerá la Universidad de Piura durante el mes de octubre para el deleite de los piuranos amantes de la cultura. El lunes 12 se desarrollará el conversatorio “Conectar, escuchar y cuidar: caminos hacia el bienestar”, a cargo de la psicóloga Maricielo Silva, de la Unidad de Salud Mental de la UDEP.

Este viernes 16, a las 7:00 p.m., se llevará a cabo el VIII Concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Piura, dirigida por el Maestro Manuel Arista con un repertorio que incluirá la “Sinfonía Nº 4”, de Beethoven; así como obras de estreno para Piura de compositores como Rosetti, Gianneo, Corelli y Vizcarra.

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MUCHO MÁS

Para el martes 20, está prevista la exposición fotográfica “Miradas de la Meseta: proyecto de alfabetización digital con alumnos de secundaria de Las Pircas, Ayabaca” y el día 22, en el auditorio IME, se llevará a cabo la presentación del libro “Rosa de Santa María”, del doctor Carlos Arrizabalaga.

La agenda cultural culminará el miércoles 28 con el concierto “Musicantes”, en el que el grupo Latin String, cuarteto de cuerdas, y el Quinteto Wayra, en el aula del CPA a partir de las 8:00 p.m.