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La modernización de la Policía Nacional contempla una inversión en equipamiento, tecnología y formación de sus efectivos. Así lo anunció el ministro del Interior, César Astudillo, durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, donde expuso el Plan de Reforma Policial y el Plan Estratégico de Capacidades de la PNP al 2030 “Mariano Santos Mateos”.

Entre las principales medidas figura la adquisición de 1648 vehículos con recursos provenientes del Congreso de la República. A esta compra se sumará un crédito suplementario destinado a incorporar otras 768 unidades y 50 000 chalecos antibalas. El sector también contempla establecer un marco normativo para renovar los vehículos policiales que se encuentran inoperativos o en desuso.

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En materia tecnológica, Astudillo adelantó que presentará un proyecto de decreto de urgencia para destinar S/ 1200 millones a herramientas aplicadas a la investigación criminal. La inversión permitirá incorporar geolocalizadores, drones, programas especializados y equipos de inteligencia.

El plan también propone conectar las centrales de videovigilancia de los municipios con la PNP, ampliar la conectividad de las dependencias policiales y fortalecer la Central Única de Denuncias. Asimismo, busca desarrollar servicios digitales disponibles las 24 horas y mejorar las capacidades en cibercrimen, criminalística y ciberseguridad.

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La reforma policial comprende 8 ejes estratégicos: personal, educación, salud, logística e infraestructura, tecnología, inteligencia, disciplina y gestión normativa. En el ámbito educativo, el ministro planteó contar con 10 escuelas de suboficiales, una escuela de oficiales y una escuela de mujeres, además de implementar una nueva malla curricular y establecer el polígrafo como requisito para los postulantes.

Respecto a la distribución de efectivos, Astudillo señaló que se busca reorganizar al personal según sus especialidades y las necesidades del servicio, con el propósito de reforzar las labores de prevención y combate de la delincuencia en las calles.

Durante su exposición, el titular del Interior también informó que la estrategia policial de su gestión permitió desarticular cerca de 4000 bandas criminales y 58 organizaciones criminales. Además, destacó la entrega de 1320 chalecos antibalas, 42 camionetas antidrogas y 148 equipos para el laboratorio forense digital.