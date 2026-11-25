Con un llamado a reducir las brechas de desigualdad y construir un país con mayores oportunidades para todos, se inauguró la 64 edición de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial. El encuentro se desarrollará hasta el 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, Centro de Salud Infantil Virgen de VIDAWASI, en Urubamba.

Durante la ceremonia de inauguración, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, cuestionó que, pese a la riqueza y el potencial del Perú, todavía no se haya garantizado una vida digna ni igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Asimismo, exhortó al sector empresarial a asumir un liderazgo comprometido con el desarrollo nacional y no acostumbrarse a las desigualdades.

Por su parte, Rolando Arellano, presidente de CADE Ejecutivos 2026, sostuvo que el crecimiento del país debe ser conjunto y no beneficiar únicamente a determinados sectores. Advirtió también que las diferencias de oportunidades generan inestabilidad y terminan perjudicando a toda la sociedad. En ese sentido, explicó que el foro busca identificar oportunidades, aprovechar los recursos disponibles y promover alianzas para convertir las propuestas en acciones concretas.

A su turno, Jesús Dongo, fundador y presidente de la Asociación VIDAWASI Perú, destacó la importancia de impulsar un desarrollo con sentido humano, donde las oportunidades y el acceso a servicios esenciales no dependan del lugar de procedencia de las personas, especialmente de los niños.

DEBATE

Cabe precisar que, esta edición reúne a más de 60 líderes nacionales e internacionales de los sectores público, privado, académico y social. La agenda de trabajo contempla cuatro ejes: fortalecer la unidad nacional, impulsar el crecimiento desde las regiones, aprovechar las oportunidades del mercado global y promover la articulación entre los distintos sectores del país.

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El desafío de esta edición será que el diálogo empresarial trascienda los discursos y se traduzca en acuerdos y compromisos que contribuyan a cerrar las brechas sociales, fortalecer las regiones y generar mejores condiciones de desarrollo para todos los peruanos.