Después que el ADN confirmara que el niño de un año era su hijo, Wilbert Juro Vargas (47), convenció a Cecilia Huincho Cconislla (27), a mudarse a un cuarto en Angaraes – Huancavelica. Allí acabó con la vida de Cecilia Huincho y su hijo de un año. Según la necropsia Cecilia fue apuñalada y el pequeño murió por golpes en la cabeza.

En la audiencia realizada el 2 de noviembre, Wilbert Juro, quien trabaja como obrero en Ica, confesó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Angaraes que mató a su pareja e hijo, el 7 de octubre del 2026. Los cuerpos de madre e hijo fueron encontrados en el cuarto que alquilaban; el autor del doble crimen cayó en Huánuco, a donde huyó tras cometer el feminicidio, parricidio.

Reconoció el crimen

Tras la decisión judicial de imponer seis meses de prisión preventiva a Wilbert Juro Vargas, fue llevado al penal de Huancavelica.

“Wilbert Juro, reconoció en su declaración haber causado las muertes de Cecilia Huincho y su menor hijo. Ambas muertes generaron conmoción en la región. Corresponde a la justicia valorar todos los elementos de la investigación y determinar la responsabilidad penal”, dijo el abogado defensor Jaccs Cano.

Asimismo, se conoció que se investiga una posible vinculación de los hechos con las obligaciones alimentarias respecto del menor; los deudos contaron que Wilbert quien tenía otros hijos en otra pareja, era muy celoso.

El testimonio de la propietaria de la vivienda, fue fundamental, al relatar que vio a Wilbert Juro, a las 2 de la tarde, el día del asesinato, usando una mascarilla. Asimismo, trascendió que el acusado habría planeado los crímenes. La Fiscalía a cargo del caso, apeló los 6 meses de prisión preventiva.