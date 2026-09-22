El chocolate puede convertirse en protagonista de postres cremosos, horneados, rellenos o con bases crocantes. Su versatilidad permite combinarlo con frutas, frutos secos, queso crema, coco y otros ingredientes.

A propósito del Día Internacional del Chocolate, celebrado cada 13 de septiembre, Whatshome propone cinco preparaciones para hacer en casa y experimentar con diferentes texturas y niveles de intensidad del cacao.

1. Mousse de chocolate y palta

Una alternativa para quienes buscan una preparación cremosa y sin necesidad de hornear es combinar palta, cacao en polvo y miel.

Los ingredientes pueden licuarse hasta obtener una mezcla uniforme y de textura suave. Al final se puede añadir esencia de vainilla y una pequeña cantidad de sal para equilibrar el dulzor e intensificar el sabor del cacao.

La cantidad de miel puede ajustarse según el nivel de dulzor buscado y el tipo de cacao utilizado.

Antes de servir, conviene refrigerar la preparación para conseguir una consistencia más firme.

2. Chocoflan o “pastel imposible”

El chocoflan reúne dos preparaciones en un mismo postre: una base de bizcocho de chocolate y una capa de flan.

Su particularidad está en el proceso de cocción. Las mezclas se colocan en un molde y se hornean a baño María; durante la cocción, las capas terminan acomodándose hasta formar la presentación característica que le ha dado el nombre de “pastel imposible”.

Después de hornearlo, es recomendable dejarlo enfriar antes de desmoldar para evitar que las capas pierdan su forma.

Puede servirse solo o acompañado de frutas frescas.

3. Brownies con chocolate al 70%

Para obtener un sabor más intenso, una opción es utilizar chocolate con 70% de cacao junto con cacao en polvo.

La propuesta de Whatshome combina chocolate fundido, huevos, harina y miel hasta conseguir una masa homogénea.

El tiempo de horneado resulta importante para la textura final: un brownie ligeramente húmedo requiere retirarse antes de que el interior quede completamente seco.

Una vez fuera del horno, conviene dejarlo reposar antes de cortarlo. Esto permite que la estructura termine de asentarse y ayuda a obtener porciones más definidas.

4. Bombones con rellenos personalizados

Los bombones permiten variar tanto la cobertura como el interior.

Una cobertura de chocolate amargo puede combinarse con mantequilla de maní, coco rallado, frutos secos o cremas.

Para prepararlos en casa, el chocolate se derrite y se distribuye en moldes, formando primero una capa exterior. Después se incorpora el relleno y se cubre nuevamente con chocolate.

El enfriado permite que la cobertura recupere firmeza antes de retirar los bombones del molde.

Esta preparación también facilita crear diferentes rellenos dentro de una misma tanda.

5. Cheesecake de chocolate

El cheesecake combina una base crocante con un relleno cremoso.

Para una versión de chocolate, Whatshome propone utilizar queso crema, yogur griego y chocolate semiamargo fundido.

Es preferible que el queso crema y el yogur se encuentren a temperatura ambiente antes de mezclarlos. Esto facilita conseguir un relleno más uniforme y evita grumos.

La intensidad del resultado puede modificarse según el porcentaje de cacao del chocolate utilizado.

¿Qué chocolate conviene usar para postres?

No existe una única opción adecuada para todas las recetas.

Los chocolates con porcentajes más altos de cacao suelen aportar un sabor más intenso y menos dulce, mientras que las versiones con leche producen preparaciones más suaves.

En brownies, mousses o cheesecakes, el porcentaje de cacao puede utilizarse para regular la intensidad sin necesidad de modificar completamente la receta.

Para coberturas y bombones, además del sabor, importa que el chocolate pueda fundirse de manera uniforme y recuperar firmeza al enfriarse.

Una fecha con varias celebraciones vinculadas al chocolate

El calendario internacional reúne diferentes fechas dedicadas al chocolate.

El Día Internacional del Chocolate se conmemora el 13 de septiembre, mientras que el llamado World Chocolate Day se celebra el 7 de julio. También existen otras fechas nacionales o temáticas vinculadas con este alimento.

Por ello, para una nota publicada en septiembre resulta más preciso referirse al 13 de septiembre como Día Internacional del Chocolate.