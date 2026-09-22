La salida de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola, en la provincia de Camaná, dejó oficinas con computadoras bloqueadas, documentos que no habrían sido entregados. La alcaldesa encargada Yeny Ramos Álvarez asumió el cargo desde el viernes, convocado por el JNE tras la licencia del alcalde Nelson Tito Eguía y cuestionó la forma en que los extrabajadores se retiraron.

El nuevo gerente municipal, José Cajahuanca, quien llegó desde Lima para asumir el cargo, encontró bloqueadas las computadoras de la gerencia y de la secretaría. Además, el anterior gerente se habría retirado sin realizar la entrega de cargo ni dejar la documentación correspondiente. Acudió a Logística e Informática, pero no había personal, pero tampoco tenían papeletas de salida.

Ramos Álvarez explicó a los medios locales que inicialmente pidió al entonces gerente permanecer en el puesto hasta que llegara su reemplazo. Sin embargo, ante su insistencia, aceptó su salida. Sin embargo, el funcionario dejó ayer la municipalidad sin realizar la entrega formal del cargo.

El nuevo gerente también denunció la desaparición de algunos de sus objetos personales, entre ellos una agenda y unos lentes, además de documentos que se encontraban en la oficina.

La Policía acudió a la municipalidad y revisó las cámaras de seguridad. Según lo informado por los nuevos servidores, en las imágenes se observa al exgerente municipal y a su secretaria saliendo del local con mochilas. Las grabaciones serán evaluadas para determinar qué objetos y documentos fueron retirados.

COMBUSTIBLE EN ALMACÉN

Durante la revisión de las instalaciones, otro funcionario advirtió una segunda situación. La municipalidad almacenaba combustible en uno de sus depósitos, aparentemente para abastecer a los vehículos de la institución.

Almacén en la municipalidad de Nicolás de Piérola era una bomba de tiempo

El funcionario cuestionó esta práctica debido al riesgo que representa guardar combustible dentro de las instalaciones municipales. Según explicó, las unidades de serenazgo, limpieza y maquinaria deberían abastecerse directamente en un grifo.

En las oficinas también encontraron hojas con registros de entrega de combustible por galones. Sin embargo, estos documentos no tendrían la firma de quien recibió el combustible ni precisarían a qué vehículo fue destinado.

La alcaldesa señaló que esta situación genera perjuicio para la población porque restringe la administración municipal para realizar trámites administrativos.