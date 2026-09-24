A pocos días del último feminicidio registrado en la provincia de Huancayo, que cobró la vida de Candy, una joven de 18 años, organizaciones y colectivos de mujeres rurales e indígenas convocaron a los candidatos al Gobierno Regional de Junín para presentar su agenda y suscribir compromisos frente a las principales demandas de las mujeres.

participación. De los siete partidos convocados, solo cuatro candidatos y una representante participaron del encuentro: Miguel Álvarez, de Acción Popular; Juan Palomino, de Juntos por el Perú; Dimas Aliaga, de Renovación Popular; Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso; y Karen Hualpa, candidata a la vicepresidencia por Batalla Perú.

La agenda puso sobre la mesa problemas urgentes como la violencia de género, la atención a mujeres en situación de riesgo y la necesidad de garantizar su autonomía económica. Sin embargo, durante el encuentro las intervenciones estuvieron marcadas, en varios casos, por generalidades y referencias a la coyuntura, sin presentar planes específicos para atender estas demandas.

Frente a la violencia contra las mujeres, se planteó, entre otras ideas, la creación de un nuevo albergue para víctimas. No obstante, quedaron pendientes detalles sobre presupuesto, implementación, cobertura y articulación con los servicios existentes. La autonomía económica también fue mencionada como una prioridad, principalmente mediante la generación de espacios laborales y empresariales, aunque sin propuestas concretas sobre programas, financiamiento o acceso a mercados.

Otro de los puntos que generó preocupación fue la corresponsabilidad de los cuidados. La agenda plantea promover una participación activa de los hombres en las tareas del hogar y la crianza; sin embargo, algunas intervenciones volvieron a colocar sobre las mujeres la principal responsabilidad de estas labores.