El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) identificó 38 mil cambios de domicilio considerados irregulares en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los casos estarían relacionados con el denominado “voto golondrino”, mediante el cual se registran direcciones de personas que no viven en los lugares declarados.

Para verificar estos registros, la institución realizó más de 68 mil visitas domiciliarias en distintas zonas del país, con especial atención en lugares donde ya se habían reportado traslados irregulares.

Carmen Velarde, titular del Reniec, señaló que las personas fiscalizadas fueron retornadas formalmente a sus anteriores direcciones de residencia.

Las inspecciones tuvieron especial presencia en regiones y provincias que reciben recursos por canon minero, entre ellas Áncash, donde, según Velarde, se han detectado reiteradamente casos de “golondrinaje” en procesos electorales anteriores.