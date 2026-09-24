ADT despertó. El “Vendaval Celeste” sacó la garra, reaccionó a tiempo y remontó ante Cienciano para quedarse con un triunfazo por 2-1, en el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura. La tarde en el estadio Unión Tarma terminó en fiesta, con una hinchada que celebró una victoria conseguida con actitud, rebeldía y mucho corazón.

Parejos

Desde el pitazo inicial, el partido fue intenso y parejo. Víctor “Chino” Rivera y Horacio Melgarejo apostaron por un 4-2-3-1, buscando hacer daño con sus principales cartas ofensivas. ADT intentaba abrir la cancha por los extremos con Joao Rojas y Juan Lucumi, mientras Cienciano buscaba a su referente Carlos Garcés para inquietar el arco de Carlos Solís.

El primer aviso serio llegó a los 29 minutos, cuando Cristhian Souza sacó un potente disparo que terminó estrellándose en el parante derecho del arco celeste. El gol se hacía esperar, pero cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin festejos, el “Papá” encontró el golpe.

A los 44’, Kevin Becerra se elevó dentro del área y conectó un cabezazo que venció a Solís. Cienciano se fue al descanso arriba 1-0 y ADT quedó obligado a cambiar el libreto.

Complemento

El “Vendaval” salió con otra cara. Más agresivo, adelantó sus líneas y se lanzó por el empate. Jhojan Garcilazo tuvo una clara oportunidad apenas ingresó, pero no pudo definir. ADT insistía y el premio llegó a los 49 minutos.

John Narváez apareció para convertirse en el héroe de la tarde. El defensor tomó una pelota y sacó un remate que terminó en las redes para poner el 1-1. La reacción estaba consumada, pero los celestes querían más.

Cuando el reloj marcaba los 90 minutos y el empate parecía sentenciado, nuevamente apareció Narváez. El defensor ganó por arriba y metió un frentazo letal para firmar el 2-1 y desatar la locura en Tarma. Cienciano se fue con todo en los descuentos, pero el “Vendaval Celeste” aguantó hasta el pitazo final.