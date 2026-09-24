La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió en Nueva York con el mandatario de Finlandia, Alexander Stubb, durante sus actividades en esa ciudad.

En el encuentro, ambos coincidieron en fortalecer la cooperación bilateral en educación, economía circular y transformación digital.

Los presidentes resaltaron además el estado de la relación entre ambos países y su coincidencia en temas como la defensa de la paz, la democracia, el multilateralismo, las libertades fundamentales y el desarrollo sostenible.

También destacaron el crecimiento del intercambio comercial, que alcanzó cerca de 300 millones de dólares en el 2025.

Fujimori invitó a Stubb a visitar el país junto con una delegación empresarial para profundizar la agenda bilateral, propuesta que el mandatario finlandés recibió favorablemente y cuya realización expresó su voluntad de concretar durante el primer semestre de 2027.