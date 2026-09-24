La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió en Nueva York con el mandatario de Finlandia, Alexander Stubb, durante sus actividades en esa ciudad.
En el encuentro, ambos coincidieron en fortalecer la cooperación bilateral en educación, economía circular y transformación digital.
Los presidentes resaltaron además el estado de la relación entre ambos países y su coincidencia en temas como la defensa de la paz, la democracia, el multilateralismo, las libertades fundamentales y el desarrollo sostenible.
También destacaron el crecimiento del intercambio comercial, que alcanzó cerca de 300 millones de dólares en el 2025.
Fujimori invitó a Stubb a visitar el país junto con una delegación empresarial para profundizar la agenda bilateral, propuesta que el mandatario finlandés recibió favorablemente y cuya realización expresó su voluntad de concretar durante el primer semestre de 2027.
No dejes de leer:
- Perú y países del Escudo de las Américas evaluarán controles a inversiones estratégicas
- Janet Tello rechaza declaraciones de Keiko Fujimori durante su intervención ante Naciones Unidas
- Bancada de Obras anuncia respaldo a moción de censura contra ministro del Interior
- Ministro de Transportes espera facultades para acelerar medidas frente a El Niño y analiza futuro de la ATU
- Donald Trump a Keiko Fujimori: “La única forma de combatir el crimen es con firmeza”
- Ministerio Público abre investigación contra Germán Juárez por colaboración eficaz vinculada a Martín Vizcarra
- Renovación Popular fue hasta la Dircote por personal de Juntos por el Perú que firmó planillón del Movadef