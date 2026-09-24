El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó rigurosas requisas simultáneas en los penales de Juliaca, Puno y Mujeres de Lampa, pertenecientes a la Región Altiplano Puno.

Como resultado de las intervenciones, se hallaron objetos punzocortantes, conexiones eléctricas clandestinas y diversos artículos no permitidos, los cuales fueron retirados conforme a los protocolos de seguridad penitenciaria.

Las acciones se desarrollaron en el pabellón 3 del Establecimiento Penitenciario de Juliaca, en el pabellón 3 del penal de Puno y en el pabellón 1 del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Lampa, bajo la supervisión del director regional y de los directores de cada recinto penitenciario.

Durante las requisas, los agentes penitenciarios realizaron la revisión corporal de los internos y de sus pertenencias, además de inspeccionar celdas, pisos, patios, baños, techos y paredes, con la finalidad de detectar y retirar objetos o elementos prohibidos que pudieran poner en riesgo el orden y la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios de la región.

Estas acciones forman parte de las medidas permanentes de control y seguridad que ejecuta el INPE para prevenir hechos ilícitos al interior de los penales y fortalecer el principio de autoridad.