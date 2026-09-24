La primavera puede ser una buena ocasión para incorporar más frutas, verduras, hierbas frescas y combinaciones de colores a las comidas cotidianas.

Desde una ensalada con quinua y mango hasta un smoothie bowl de frutos rojos, Whatshome comparte cuatro preparaciones sencillas que pueden adaptarse a distintos momentos del día.

1. Ensalada de quinua con mango y palta

Esta opción combina ingredientes frescos y puede servirse como entrada o plato ligero.

Ingredientes principales:

Quinua cocida y fría.

Mango cortado en cubos.

Palta.

Tomates cherry.

Pepino.

Hojas verdes.

Para la vinagreta se puede utilizar limón, aceite de oliva, una pequeña cantidad de miel y sal.

La preparación consiste en mezclar la quinua fría con las frutas y vegetales, añadir las hojas verdes y terminar con la vinagreta justo antes de servir.

2. Pasta primavera con vegetales

La segunda alternativa combina pasta con vegetales salteados y puede adaptarse fácilmente según los ingredientes disponibles en casa.

Ingredientes principales:

Pasta.

Zucchini.

Pimiento.

Tomates cherry.

Brócoli.

Albahaca.

Aceite de oliva.

Limón.

Queso parmesano.

Primero se cocina la pasta siguiendo las indicaciones del envase.

En una sartén, los vegetales se saltean brevemente para conservar parte de su textura. Después se incorpora la pasta y se termina con aceite de oliva, unas gotas de limón, albahaca y queso parmesano al gusto.

3. Fajitas de pollo con pimientos

Para quienes buscan una preparación con proteína, las fajitas combinan pollo condimentado con vegetales y tortillas.

Ingredientes principales:

Pollo cortado en tiras.

Pimientos.

Ajo.

Paprika.

Comino.

Limón.

Tortillas.

Palta o salsa de yogurt para acompañar.

El pollo se cocina con ajo, paprika, comino y limón. Luego se incorporan los pimientos y otros vegetales hasta que estén ligeramente dorados.

La preparación puede realizarse en una sartén antiadherente para facilitar el salteado y controlar la cantidad de aceite empleada.

Finalmente, el pollo y los vegetales se sirven dentro de las tortillas y pueden acompañarse con palta o una salsa a base de yogurt.

4. Smoothie bowl de frutos rojos y mango

La última receta puede funcionar como desayuno, snack o postre.

Ingredientes principales:

Mango.

Fresas.

Plátano.

Yogurt.

Arándanos.

Granola.

Coco rallado o semillas.

Para conseguir una textura espesa, se licúan el mango, las fresas, el plátano y el yogurt hasta obtener una mezcla cremosa.

Luego se sirve en un bowl y se añaden por encima arándanos, rodajas de fruta, granola, coco rallado o semillas.

Cómo adaptar las recetas con lo que tienes en casa

Las cuatro preparaciones admiten variaciones sencillas. La quinua puede combinarse con otras frutas; la pasta puede incorporar vegetales disponibles en temporada; y las fajitas pueden prepararse con diferentes tipos de pimiento o acompañamientos.

En el smoothie bowl, también es posible sustituir las frutas según disponibilidad y ajustar la cantidad de yogurt para conseguir una textura más o menos espesa.

La propuesta de Whatshome apunta a utilizar la primavera como oportunidad para variar las preparaciones habituales y experimentar con ingredientes frescos y combinaciones sencillas.